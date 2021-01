Nuevo León admite dificultad para conseguir vacunas anti Covid

El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, expresó que no han podido conseguir vacunas para inmunizar contra Covid-19 a la población del estado, pues no hay disponibilidad del biológico en el mundo y todos los países están batallando para obtenerlas.

Luego de que el pasado viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó que los gobiernos estatales y las empresas privadas pudieran adquirir vacunas, ante los reiterados cuestionamientos que desde finales de diciembre venían haciendo los gobernadores de la Alianza Federalista, Nuevo León buscó contacto con diversas farmacéuticas para comprar la vacuna.

Cuestionado sobre los avances de su estrategia, el secretario estatal de Salud dijo que el miércoles tuvieron la primera reunión del Comité de Adquisición de Vacunas que se formó para tal propósito y están analizando todas las posibilidades con farmacéuticas para comprar vacunas que sean seguras y eficaces, "pero no hay disponibilidad, todos los países del mundo están batallando".

Señaló que en ese propósito están trabajando en conjunto con universidades, empresarios, hospitales y van a seguir insistiendo viendo todas las opciones, aunque no es fácil, por lo cual se formó un comité que analizará el tema desde el punto de vista médico para ver lo relacionado con eficacia y seguridad, además de lo financiero para la obtención de recursos, y de comunicación para realizar una intensa campaña a fin de que la gente acuda a inmunizarse.

También se está viendo lo relacionado con la compra de insumos como las jeringas y otros, lugares para la aplicación y, una vez que la consigan, sitios para su conservación.

Por otro lado, Manuel de la O señaló que el consejo estatal de seguridad en salud determinó mantener las restricciones de las actividades económicas y sociales, ante la petición de empresarios del ramo del entretenimiento como gimnasios y salones de eventos, que exigen la reapertura.

Afirmó el funcionario que el jueves de la próxima semana se revisará una posible reapertura, con protocolos de salud súper estrictos en caso de que desciendan las defunciones, contagios y hospitalizaciones.

Manuel de la O comentó que por el momento la situación es complicada, pues empeoró con relación a las semanas anteriores, ya que por ejemplo el indicador de camas para pacientes Covid durante la primera semana del año era del 78%, subió a 82% en la segunda y alcanzó 85% en la tercera, que comprende del 17 al 23 de enero. En el mismo sentido, la ocupación de camas para pacientes de terapia intensiva se elevó del 79, al 82 y llegó 84%.

El promedio de casos nuevos de Covid-19 por día, durante la tercera semana, fue de mil cinco contagios, cuando en la semana previa estaba en 856 y en la primera semana fue de 696 contagios por día. Mientras, el promedio de defunciones en la tercera semana fue de 40 decesos diarios, en la semana dos fue de 35 y durante la primera semana del año era de 33 defunciones por día.

Actualmente seis de los 10 indicadores del Semáforo Epidemiológico están en rojo o riesgo máximo, mientras cuatro están en verde.

Este jueves hubo mil 136 contagios con el virus SARS-CoV-2, con lo cual se cumplen 11 días seguidos con más de mil casos, y la suma desde el principio de la pandemia llegó a 149 mil 651 contagios. También hubo 57 decesos, con los cuales suman siete mil 628 personas fallecidas por la enfermedad viral. Actualmente hay mil 966 personas hospitalizadas, 480 de ellas conectadas a un ventilador.