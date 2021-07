Nuevo León alista incremento de camas para pacientes con Covid-19

Ante el crecimiento de casos, decesos y hospitalizaciones por Covid-19, el gobierno de Nuevo León se alista para incrementar el número de camas, y para tener disponibles insumos y medicamentos para atender a los pacientes de la enfermedad viral, informó el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos.

En rueda de prensa para anunciar la evaluación del Semáforo Epidemiológico relacionado con la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, el funcionario señaló que no obstante el incremento en los indicadores principales, se mantendrán las mismas medidas de restricción que en la semana anterior. De la O Cavazos informó que en las últimas 24 horas se reportaron 497 contagios por el virus SARS-CoV-2, más del doble de los que se contabilizaron hace dos semanas, ya que el primero de julio se contabilizaron 229 contagios registrados en las 24 horas previas, y desde el 28 de junio cuando se reportaron 127 contagios, se han registrado cifras que cada día superan a las del día anterior.

El secretario de Salud, señaló que a fin de estar preparados para atender al cada día mayor número de personas que requieren hospitalización, ya se ha reunido con directores de hospitales públicos y privados, a fin de tener más camas, insumos y medicamentos disponibles. Comentó que le preocupa que al tiempo que los contagios van en aumento, en la entidad están detectados al menos 33 pacientes infectados con la variante Delta que se originó en la India, y es una de las que se transmite con más velocidad y es la que predomina en Estados Unidos que tiene frontera con Nuevo León.

Aseveró que en este momento ya se ha vacunado el 23.54 por ciento de la población con esquema completo, pero se requiere el 70 por ciento para alcanzar la inmunidad de rebaño, de ahí que todavía la sociedad nuevoleonesa no tiene protección suficiente.

Expresó que actualmente hay 486 personas hospitalizadas y apenas el dos de julio había 294 pacientes, mientras el día de hoy 107 requiere ventilación mecánica, siendo que apenas hace dos semanas estaban 59 en esa condición. En total hasta este jueves se han contagiado con el virus SARS-CoV-2 un total de 188 mil 314 personas y once mil 145 defunciones, con las nueve reportadas el día de hoy. Finalmente señaló el secretario de Salud que actualmente hay seis niños internados en hospitales públicos y privados.