Nuevos vuelos internacionales impulsan el turismo en México

Ciudad de México, 10 ago (EFE).- Durante el primer semestre de 2025, México registró la llegada de de poco más de once millones de turistas extranjeros vía aérea, un incremento del 1.6 % respecto al mismo periodo de 2024, informó este domingo la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de México.

En un comunicado, la dependencia precisó que la cifra fue de 11.022.128 turistas extranjeros.

"Estos resultados son una base sólida para seguir creciendo. Con la puesta en marcha de nuevos vuelos internacionales, estamos seguros de que la llegada de turistas extranjeros continuará en aumento, generando más oportunidades para el desarrollo económico y social de México", afirmó la titular de la Sectur, Josefina Rodríguez Zamora.

La funcionaria detalló que, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación (Interior), los tres principales países de residencia de los turistas extranjeros que arribaron vía aérea al país en el citado periodo fueron Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, que en conjunto sumaron 9.25 millones de turistas.

Agregó que entre enero y junio de 2025, llegaron a México 7.36 millones de turistas residentes en Estados Unidos vía aérea, es decir, un 2.4 % más que en 2024.

Mientras que las llegadas vía aérea de turistas residentes en Canadá en el mismo lapso fueron un 1.68 millones de turistas, un incremento del 11.8 % en comparación con el año previo.

En tanto, arribaron al país 205,877 turistas vía aérea residentes en el Reino Unido, un aumento del 0.6 % frente al mismo lapso de 2024.

La nota apuntó que el resto de los turistas extranjeros vía aérea llegó del resto de los países en los cinco continentes y sumaron un total de 1.77 millones de turistas.

La Sectur señaló que en 2025 se han sumado nuevas rutas y frecuencias desde mercados clave, lo que ha permitido diversificar la oferta, facilitar la llegada de más visitantes, reducir tiempos de traslado y ampliar la cobertura de la oferta turística nacional.