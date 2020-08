Número básico de reproducción de Covid debe ser público: Inai

La secretaría de Salud debe dar a conocer el número básico de reproducción de la enfermedad Covid-19 especificando la cobertura temporal y geográfica, así lo instruyeron los miembros del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Esto luego que un solicitante requiriera la información a la dependencia de Salud, donde el particular especificó que, en caso de contar con más de un punto en el tiempo, sobre el número básico de reproducción, requería el más reciente y los puntos anteriores para conocer su evolución. Además, en caso de existir más de un dato de referencia geográfica, se le proporcionaran el nacional y los de las entidades federativas.

Como respuesta Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, remitió un vínculo electrónico y la Unidad de Transparencia indicó que lo requerido es de carácter público y se encuentra en el micrositio electrónico https://coronavirus.gob.mx; además, señaló que diariamente, se actualiza el Comunicado Técnico Diario y las conferencias del reporte diario de "Covid-19" se transmiten en cadena nacional por radio, televisión y medios electrónicos.

Sin embargo, el solicitante se inconformó con dicha respuesta e interpuso un recurso de revisión ante el Inai, pues manifestó que la información entregada no muestra las cifras de "R0" o "Rt"; además de que el vínculo electrónico proporcionado por la Dirección General de Epidemiología es un manual sobre influenza de 2014.

El comisionado presidente del Instituto, Francisco Javier Acuña Llamas, presentó el asunto ante el Pleno, donde indicó que el factor o variable R corresponde al promedio de contagios que se producen a partir de una persona enferma, "por ejemplo, en Wuhan, China, donde inició esta pesadilla mundial del Covid-19, el promedio de contagio fue de 2 a 2.5", puntualizó Acuña Llamas.

Tras el reclamo del solicitante la Secretaría de Salud declaró la inexistencia de la información relacionada con la variable "R0 de Covid-19", aclarando que no se ha realizado ninguna medición de este factor.

La ponencia del comisionado presidente del Inai advirtió que la búsqueda de la información omitió turnar la solicitud a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

En una consulta del micrositio electrónico https://coronavirus.gob.mx, el Inai corroboró que no existe información sobre el número básico de reproducción para el Covid-19; además fue imposible acceder al vínculo electrónico proporcionado por la Dirección General de Epidemiología.

Sobre la inexistencia declarada por Salud el 28 de mayo de 2020, durante la conferencia sobre el informe diario de la Covid-19 en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell Ramírez, señaló que existe una medida denominada "R" y que es una variable muy importante en epidemiología matemática.

Y el 13 de julio de 2020, durante el informe diario, el subsecretario presentó el número básico de reproducción de las 32 entidades federativas que conforman el territorio nacional; esto con respecto al periodo transcurrido del 28 de mayo al 26 de junio de 2020.

Por ello, el Pleno del Inai revocó la respuesta de inexistencia de la Secretaría de Salud y le instruyó informar al solicitante lo requerido en su petición.