"Nunca dejamos de buscar a los jóvenes", dice AMLO a padres de los 43

Por medio de una carta dirigida a las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Gildardo López Astudillo, "El Gil", integrante de Guerreros Unidos y testigo protegido, no ha mostrado voluntad de colaborar y no ha sido posible avanzar más en la investigación.

"Gildardo López Astudillo aceptó colaborar en calidad de testigo protegido y como resultado de su participación se logró identificar los restos de dos de los muchachos desaparecidos.

"Sin embargo, no ha sido posible avanzar más porque el personaje principal que mencioné, que permanece en la cárcel, no ha mostrado voluntad para seguir cooperando, aun cuando él tiene la comunicación y el contacto con otros integrantes de la organización Guerreros Unidos, policías municipales de Iguala, Cocula y autoridades locales que saben de lo ocurrido o participaron en la desaparición de los jóvenes".

En la misiva –con fecha del 26 de septiembre del presente año- publicada la página de la Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, el Mandatario rechazó los señalamientos de "defensores" de los estudiantes desaparecidos de que el Ejército había sido responsable de la desaparición de los normalistas.

"Esa conjetura fue impulsada, entre otros, por la periodista Anabel Hernández, quien incluso escribió un libro titulado La verdadera Noche de Iguala, en el cual se atrevió a afirmar, sin ninguna prueba, como ya se los expresé en la carta anterior, que los estudiantes habían secuestrado sin proponérselo un camión con heroína con destino a Estados Unidos".

El mandatario destacó que aun cuando no hay pruebas de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes su gobierno ha actuado contra militares que pidieron haber cometido delitos relacionados con delincuencia organizada o por omisión al no haber actuado para evitar la violencia contra los jóvenes.

A seis días de que concluya su sexenio, el presidente López Obrador reconoció que hasta el momento no han podido esclarecer este lamentable y vergonzoso caso que es expediente abierto.

"Deseo de todo corazón que lo logre la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbuam".

La carta va acompañada de una serie de anexos con cartas del gobierno de México e Israel entre ellos la solicitud de extradición de Tomás Zerón, ex director de la ACI de la extinta PGR, acusado de tortura en México, así como oficios de la Secretaría de la Defensa Nacional.

AMLO admite que no se avanzó

Al manifestar que "nunca dejamos de buscar a los jóvenes", el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en su compromiso para encontrar en su gobierno a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa "no se avanzó como quisiéramos", pero afirmó que en el gobierno de Claudia Sheinbaum seguirá la investigación.

Al leer la carta que ayer envió a los padres y madres de los jóvenes desaparecidos como parte del Segundo Reporte del Presidente sobre la desaparición de los normalistas, López Obrador aseguró que se aclararon varias cosas que no se conocían

"Ayer envié, en efecto, una carta a las mamás, a los papás de los jóvenes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos hace 10 años. Hice el compromiso con ellos de buscarlos hasta encontrar a los jóvenes y trabajamos en eso todo el tiempo. Se avanzó, no como quisiéramos, pero no es un expediente cerrado va a continuar la investigación y se aclararon varias cosas que no se conocían.

"Nunca dejamos de buscar a los jóvenes", dijo el Presidente en su conferencia mañanera de este miércoles 25 de septiembre en Palacio Nacional.