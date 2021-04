"Nunca se ocultó. Es que nadie preguntó", dice Madrazo sobre presencia de su familia en Latinus

Roberto Madrazo, excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), repitió en una entrevista con Carlos Alazraki que Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, su hijo y yerno, son parte de la empresa de medios Latinus.

Uno de los principales adversarios políticos del Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "nunca se ocultó" la presencia de su familia en Latinus. "Lo que pasa es que nadie preguntó", aseguró.

El 29 de marzo, el periodista Álvaro Delgado dio a conocer que detrás de esa empresa de medios "hay un amasijo de políticos y empresarios que incluye a la exsubsecretaria Patricia Olamendi; a su hijo, Miguel Alonso, y al secretario privado del Gobernador Silvano Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja. Pero el poder lo tienen Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, el rival político del Presidente Andrés Manuel López Obrador desde Tabasco".

También informó de una conversación vía WattsApp del viernes 26, donde Madrazo Rojas negó formar parte, "con recursos económicos", de Latinus.

–¿Qué participación tiene usted en Latinus?

–¿Participación como negocio o estructura? Ninguna, aunque me encantaría, pues me gusta y simpatizo mucho con ese proyecto digital. Bueno, podría decir que mi participación es la de usuario activo, con mis retuits, fwd, etc... je, je.

–Entiendo que usted, junto con Alexis Nickin, participan con recursos para la empresa de Latinus.

–Considero que te pasaron mal el dato.

–¿Conoce usted la empresa Digital Beacon Programatic Services, S.A. de C.V.?

–No me suena esa empresa, ¿por? Como te decía, no tengo que ver con la plataforma, pero te agradezco me hayas considerado y buscado.

–¿Por qué negar su vínculo con Latinus y la empresa, si usted hasta visita, feliz y abiertamente, el edificio sede?

–Ja,ja... Te reitero, no participo con recursos económicos en ese gran proyecto o tengo interés económico con ellos. Saludos.