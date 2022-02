Oaxaca: Vinculan a proceso a exmando de Policía Estatal por caso Nochixtlán

OAXACA, Oax., febrero 15 (EL UNIVERSAL).- El excomisionado de la Policía Estatal de Oaxaca, Froylán C. C., fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el asesinato de seis personas y por lesiones de bala en contra de otras durante el desalojo violento de una protesta en Asunción Nochixtlán, el 19 de junio de 2016.

De acuerdo con el Comité de Víctimas de Nochixtlán (Covic), el exmando de la Policía Estatal está acusado de los delitos de homicidio y lesiones calificadas.

El Covic detalló que la audiencia de vinculación a proceso se realizó ayer ante un Juez de Control Federal y la cual se programó a realizarse desde las 10:00 horas; el comité exigió sujetar a proceso por su responsabilidad en el operativo de desalojo y "por ser responsable de la masacre en Nochixtlán".

Tras su vinculación a proceso; también informó que mantienen su exigencia para que se juzgue a todos los responsables de la masacre. "Los altos mandos y servidores públicos, federales y estatales deben ser sancionados por sus acciones y omisiones en el operativo de Nochixtlán", señaló.

El Covic reclamó que la audiencia contra Froylán C. C. se desarrollara sin presencia de las víctimas pertenecientes a este comité ni de sus asesores jurídicos, "porque la audiencia que estaba señalada para las 10:30 horas fue notificada a nuestros abogados hasta las 12:43 horas".

"Si bien tenemos conocimiento que el juez federal confirmó la medida cautelar de prisión preventiva a los imputados J. P. A. y C. G. R., expresamos un enérgico rechazo a la actitud perversa del Poder Judicial Federal por no convocar de manera anticipada a las víctimas de nuestro comité, ni de nuestros asesores jurídicos para asistir a esa audiencia".

Para el Covic, aunque para las autoridades judiciales pareciera intrascendente la presencia de las víctimas o sus asesores en las audiencias, esa omisión representa una afrenta a la memoria de las personas que murieron y a su lucha por justicia por más de cinco años en los que se han sostenido para llevar a juicio a los responsables de la masacre del 19 de junio de 2016.

"Reafirmamos nuestra exigencia de verdad y justicia y hacemos un llamado a la solidaridad del movimiento social en México, ya que una vez más hemos confirmado que dentro de las instituciones del Estado Mexicano se encuentran enquistados intereses perversos que buscan dejar en la impunidad los hechos de aquel domingo negro en Nochixtlán".