Obispo de Chilpancingo lamenta pocos avances en caso Ayotzinapa

El obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, aseguró que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue un "atentado contra la dignidad de la vida" y lamentó que haya pocos avances en la investigación.

En una misa celebrada en la Basílica de Guadalupe, a la que acudieron los padres de los normalistas, el obispo refirió que este caso representa una llaga abierta para todo el país y pidió por las miles de personas que también han desaparecido.

"Lo que se les ha dicho hasta hoy (a los familiares de los 43) no ha llegado a una conclusión definitiva, ni las palabras que se han pronunciado nos han convencido, es una llaga que llevamos en México y esa llaga no va a cerrar hasta que lleguemos a conocer la verdad, hasta que sepamos que se va a hacer justicia", dijo Rangel Mendoza.

Celebró que los padres de las víctimas hayan decidido visitar la Basílica durante la época navideña, un momento que sirve para celebrar a la vida. Sin embargo, también criticó que la inseguridad no permite vivir en paz a los mexicanos.

"Para mí, tiempo de navidad es celebrar la vida y que Dios se quiso hacer hombre igual a nosotros, menos en el pecado, que precisamente en este ambiente de celebrar la vida vemos cómo en Iguala y otras partes de Guerrero y de México se ha atropellado la dignidad y se sigue atropellando con los asesinatos, con los secuestros, las extorsiones", indicó el obispo.

Durante este evento, los padres de los 43 normalistas tomaron el micrófono y agradecieron a las autoridades eclesiásticas que los hayan recibido, pues alegaron que en anteriores ocasiones eso no había ocurrido.

Los familiares de los estudiantes llegaron al recinto guadalupano luego de caminar desde la Glorieta de Peralvillo en la Ciudad de México. Este evento estuvo enmarcado en la 63 Acción Global por Ayotzinapa y México.