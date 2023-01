Obras de T5 de TM avanzan sin permiso de cambio de uso de suelo

A-AA+

CANCÚN, QR., enero 2 (EL UNIVERSAL).- El colectivo Sélvame del Tren interpuso un amparo en contra del desmonte y construcción del Tramo 5 del Tren Maya (TM), de Cancún a Tulum, por la destrucción de selva y el impacto a cavernas, cuevas y cenotes que forman parte del sistema subacuático más extenso e importante del mundo, conocido como Dos Ojos-Sac Actún, conectado con otros sistemas de acuíferos subterráneos en Cancún, Puerto Morelos y Playa del Carmen.

Sac Actun, cuya longitud se extiende a lo largo de 371 mil 958 kilómetros que conectan a más de 70 cuevas, cavernas, cenotes y ríos subterráneos, fue designado por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS, por sus siglas en inglés), el pasado 28 de octubre, como uno de los 100 Geositios más importantes del Mundo.

La IUGS está conformada por más de un millón de geocientíficos de cinco continentes, quienes por primera vez seleccionaron a un geositio mexicano en su listado.

Pese a su importancia, se desarrollan obras ahí que carecen de autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales y que violentan lo que se autorizó en materia de impacto ambiental, de acuerdo con la demanda, interpuesta el pasado 22 de diciembre, ante el Juzgado Primero de Distrito, radicado en Mérida, Yucatán.

El amparo 2909/2022 se acompañó con fotos y videos que demuestran cómo se introducen pilotes, aunque en la autorización de impacto no se permite pilotear, y cómo se está construyendo sobre las cavernas, al margen de lo que fue autorizado –extemporáneamente– por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur-Tren Maya) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en materia de impacto ambiental.

El Juzgado admitió la demanda, pero el 26 de diciembre les negó la suspensión provisional, evadiendo pronunciarse sobre la inexistencia de la autorización del cambio de uso de suelo en terrenos forestales, bajo el argumento de que las obras ya cuentan con autorización de impacto ambiental.

"Con la emisión de la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental, en este momento procesal, se considera que no se demuestra que con la ejecución del proyecto en el tramo autorizado, se pudiera ocasionar un daño inminente e irreparable al medio ambiente. Eso es, no se demuestra de qué forma se causaría un perjuicio de difícil reparación", manifestó el juez Adrián Fernando Novelo, en el incidente de suspensión negado.

Sélvame el Tren consideró que el juez ha cambiado su postura original, contradiciendo sus propios criterios iniciales, cuando otorgó suspensiones provisionales y definitivas ante la carencia de la autorización de impacto ambiental que, aunque se obtuvo de forma extemporánea, es distinta a la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, que no se ha otorgado todavía para el Tramo 5.

"Con esa determinación el juez aparta su análisis de todo lo expuesto y probado en la demanda y acuerda la negativa de suspensión como si se estuvieran impugnando las autorizaciones de impacto ambiental, cuando lo que se demandó es la ejecución del Tramo 5 sin autorizaciones en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales y en contravención a lo que le fue autorizado en materia de impacto ambiental.

"Además de los daños irreversibles que se están materializando sobre las cavernas y ríos subterráneos, el Juez Primero de Distrito está permitiendo la continuación y consumación de los delitos federales de deforestación y cambio de uso del suelo sin autorización", precisó Sélvame el Tren.

Ante ello, integrantes del colectivo interpusieron un recurso de queja ante el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el 28 de diciembre, en contra de la negativa de otorgarles la suspensión provisional.

El Juzgado fijó para este lunes la audiencia incidental, a celebrarse a las 10:51 horas, pero ésta se difirió para el 18 de enero, a las 9:41 horas. En tanto, la audiencia constitucional se fechó para el 26 de este mismo mes, a las 13:20 horas.

---Obras sin cambio de uso de suelo forestal

Ciudadanas y ciudadanos que integran la agrupación demandan el freno de los trabajos, debido a que la obra, a cargo del Fonatur-Tren Maya y de la Sedena, desarrollan las obras sin contar con la autorización en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales a que obliga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento.

Dicha autorización no puede ser expedida durante los próximos 20 años, conforme al artículo 97 de esa misma ley, ya que el desmonte de la selva se realizó ilegalmente, sin tramitar la autorización de impacto ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), finalmente, expidió de forma extemporánea, al amparo de permisos provisionales girados a partir de un Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de noviembre del 2021.

La ausencia de la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales no es la única violación a las leyes ambientales.

Fonatur Tren Maya y la Sedena también han violentado las condicionantes de las autorizaciones de impacto ambiental extemporáneas que se les otorgaron, entre ellas, las que les prohíben "tapar, rellenar, obstruir cenotes, cavernas, dolinas, polijes, arrollo, ríos dentro del Sistema Ambiental Regional y el sitio del proyecto, con cualquier material o residuo de la construcción".

Además, en ambos resolutivos no existe autorización para construir el Tren de forma elevada.

Sélvame el Tren integró a su demanda de amparo el link del video en el que el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, junto con la Sedena, admitieron en torno a que el Tramo 5 se construye sobre cavernas y ríos subterráneos y que la solución para evitar su impacto era la "construcción de un viaducto elevado sobre pilotes", estructuras que encontrarían una "frontera firme" a 25 metros de profundidad".

Las y los especialistas –espeleólogos, biólogos e hidrobiólogos, que integran el movimiento ciudadano– advirtieron que la anterior declaración es una confesión de que los trabajos se realizan al margen de lo autorizado en materia ambiental, por lo cual las obras deben frenarse.

---Documentan destrucción

Ante la postura del Juzgado y la sumisión de la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), es la ciudadanía la que se ha avocado a documentar el ecocidio, que destruye también zonas con vestigios arqueológicos y riqueza geológica que explica la historia milenaria de la región.

Espeleólogos como Roberto Rojo, fundador de Cenotes Urbanos de Playa del Carmen, ha difundido material visual en sus redes sociales sobre las cuevas que se encuentran en el trazo y cómo va degradándose la zona y destruyéndose el patrimonio cultural y colectivo.

En recientes imágenes que compartió, se observa el derrumbe de estalactitas y estalagmitas, como se conoce a las formaciones rocosas que surgen del techo de las cuevas subterráneas hacia abajo y las formaciones que van del suelo al techo, debido a las obras del Tren, sobre cavernas.

El joven cancunense Miguel Ángel Guillermo, también da cuenta de diversos videos que documentan el grado de devastación en el Tramo 5 y la existencia de las cavernas y ríos subterráneos, así como la petición permanente al presidente, Andrés Manuel López Obrador, de que recorra el trazo a pie y no solo de forma aérea.

Los espeleólogos José Urbina, Guillermo De Christy, han encabezado las Caravanas por la Selva y el Agua, que se realizan mensualmente para monitorear los avances del proyecto y dejar constancia gráfica de la destrucción del ecosistema, al igual que el ciudadano Elías Siebenborn.

Ya desde el 3 de septiembre de este año, la activista Cristina Nolasco, de Cenotes Urbanos, aparecía dentro de cavernas ubicadas en el Tramo 5, trasmitiendo los momentos en que la cueva se cimbraba por los trabajos de la maquinaria sobre el tramo, por lo que tuvieron que abandonar la oquedad.

Un mes después, el 8 de octubre, documentó el estado de "Dios bendiga esta cueva", previo a su destrucción. En la superficie, grabó la presencia de volquetes y maquinaria trabajando.

El 24 de noviembre, también difundió un video en el que se le observa buceando dentro de la red de ríos subterráneos de Tulum, mientras se escuchaba el sonido de la maquinaria trabajando sobre la caverna.