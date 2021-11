"Obras insignias, bajo control de Sedena para no privatizarlas"

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó el que el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles", así como los aeropuertos de Palenque y Chetumal, pasen a formar parte de una empresa manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues afirmó que si están a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) o Fonatur y regresan "los neoliberales corruptos" no aguantaría la primea embestida.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que obras insignias estén bajo las Fuerzas Armadas garantizan que no se privaticen en un futuro.

"Tomamos la decisión de entregar estos bienes a la Secretaría de la Defensa Nacional, por ejemplo, el Tren Maya el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Palenque, de Chetumal, el nuevo aeropuerto de Tulum, van a formar parte de una empresa manejada por la Sedena, porque si estos bienes se los dejamos a Fonatur o a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no aguanta ni la primera embestida.

"Acuérdense lo que hicieron con Fonatur, que vendían terrenos a siete pesos el metro cuadrado en zonas turísticas, ni lo que cuesta un metro de alfombra, y así remataron todo", aseveró.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal recordó que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec estará en custodia para su administración a la Secretaría de Marina (Semar), y destacó que estas obras se están haciendo sin crédito, sino con presupuesto público.

"Estas obras se están haciendo sin crédito, es dinero del presupuesto público, dinero de todo el pueblo, no van a generar deuda, Entonces para el manejo de la administrador va a estar a cargo estar obras de la Sedena.

"Todo el complejo del Istmo de Tehuantepec, los ramales del ferrocarril de Palenque a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, de Ixtepec a Tapachula, los puertos de Coatzacoalcos, todo ese complejo del Istmo, va a quedar en custodia de la Secretaría de Marina".

Indicó que se establecerá que el 75% de las utilidades de todos estos complejos generen será para el pago de las pensiones de las Fuerzas Armas y 25% para el pago de los trabajadores al servicio del Estado.

"Esto nos va a garantizar que no se privaticen estas obras, nos garantizan también buena administración y nos garantiza seguridad en todo lo que es el sureste, el Istmo, tanto con Marina como con la Defensa", aseveró.