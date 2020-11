Ocho de cada diez mexicanos no planea gastar durante el Buen Fin: OCC

El 80% de las personas consultadas aseguró que no puede o no planea gastar dinero durante el Buen Fin 2020, debido a su situación laboral y financiera causada por la pandemia del Covid-19, de acuerdo a los resultados de la encuesta semanal del "Termómetro Laboral", llevada a cabo por OCCMundial, bolsa de trabajo vía internet que opera en varios países.

De este total, el 49% de los participantes indicó que no está en posibilidades de gastar dinero en este momento, entre otras razones, porque perdieron su empleo y no han logrado reincorporarse al mundo laboral o aunque siguen trabajando, han sufrido recortes salariales; mientras que un 31% señaló que prefiere ahorrar ante la incertidumbre económica.

Otro 17% indicó que sí realizará compras en línea o directamente en tiendas; y el 3% mencionó propuestas como invertir dinero en cursos o certificaciones que les ayuden profesionalmente, hacerse de mobiliario que facilite el trabajo al hacer home office o esperar mejores ofertas en otro momento.

Por otra parte, en el sondeo se preguntó a los usuarios si confiaban en que su empresa se recuperará monetariamente con las ventas que lograrán durante el Buen Fin, ante lo cual el 54% mencionó que no, sobre todo, tratándose de los pequeños negocios; un 31% más ve posible una mejora en su compañía gracias a las ventas por estos días; mientras que el 15% admitió no haber pensado en el tema.

Asimismo, la semana 28 del Termómetro Laboral (del 30 de octubre al 5 de noviembre) reveló que en cuanto a los planes de contratación de las organizaciones, el 40% está contratando en puestos críticos; 29% mantiene sus contrataciones en pausa; 26% está contratando con normalidad y 5% está contratando más que antes.

Con 62 mil 900 vacantes publicadas, 500 más que la semana anterior, la recuperación de ofertas de empleo se mantiene a nivel nacional. En los últimos siete días, los sectores que mostraron el mayor incremento de publicaciones fueron: Salud (60%), Atención a Clientes (56%) y Manufactura (41%), mientras que los sectores que estuvieron a la baja fueron: Derecho (-3%) y Construcción (-4%).

En la semana en que se levantó la encuesta del "Termómetro Laboral", OCCMundial destaca los siguientes datos: El 29% de los sueldos ofrecidos fueron de 5 mil a 10 mil, seguidos por los de 10 mil a 15 mil pesos (22%).

Solo 11% de las compañías a nivel nacional confía en mejorar su situación durante noviembre, diciembre y enero del siguiente año; el 65% considera que su recuperación será de seis meses o más.

En cuanto a las contrataciones temporales, con la llegada de la época de mayor consumo a nivel nacional, algunas empresas necesitarán más personal para atender sus ventas presenciales y en línea, por lo que es posible que nuevamente exista un repunte de empleos temporales.

Noviembre comenzó con 31% de las compañías ofreciendo trabajos eventuales.

El 88% de las empresas en el país considera un desempeño desde normal hasta muy alto por parte de sus colaboradores.

Los estados con menos vacantes creadas son: Baja California Sur, CDMX, Chiapas, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora y Yucatán.

Las categorías con menos vacantes creadas son: Administrativos, Arte y diseño, Ciencias Sociales y Humanidades, Comunicación, Contabilidad y Finanzas, Deportes, Derecho, Mercadotecnia, Recursos Humanos y Turismo.

En cuanto al radar nacional de la situación laboral se puede destacar que: la CDMX registró un incremento del 56% en las vacantes en salud; Nuevo León, un aumento del 18% en las ofertas de empleo en logística; Jalisco tuvo 48% más vacantes en Tecnología; Estado de México registró 41% más vacantes en manufactura.