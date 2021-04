Oficializaran home office para burócratas hasta el 30 de julio

Este viernes, la Secretaría de la Función Pública (SFP) publicará el acuerdo en el que se oficializa la prolongación hasta al 30 de julio del trabajo en casa de los trabajadores del gobierno federal con el objetivo de reducir el contagio de Covid y proteger la salud de los funcionarios y de la ciudadanía, por lo que sumarán 16 meses sin regresar a sus oficinas.

En el acuerdo que se publicará mañana en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se detalla que de conformidad con las necesidades del servicio, y siempre y cuando ello no altere el debido cumplimiento de las funciones institucionales, se podrán autorizar o facilitar a las personas servidoras públicas el trabajo a distancia, en especial en las personas con discapacidad, mujeres embarazas o en lactancia.

"Durante el periodo comprendido entre el 3 de mayo y el 30 de julio de 2021, con la finalidad reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV-2, de conformidad con las necesidades del servicio y sin alterar el debido cumplimiento de las funciones institucionales, las personas Titulares de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las Unidades de Administración y Finanzas o equivalentes en la Administración Pública Federal, podrán autorizar o facilitar a las personas servidoras públicas:

"Trabajo a distancia, en aquellos casos en los que sea posible y no se altere el debido cumplimiento de sus funciones, con especial énfasis en las personas servidoras públicas con discapacidad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y personas con enfermedades crónicas consideradas de riesgo por las autoridades de salud, tales como obesidad mórbida, diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, enfermedades cerebrovasculares, infección por VIH, enfermedad renal crónica, estados patológicos que requieren inmunosupresión y cáncer en tratamiento".

Entre los argumentos que presenta el acuerdo señala que la estrategia nacional de vacunación del gobierno federal contra el coronavirus prevé cinco fases, cuya conclusión se proyecta al primer trimestre de 2022, por lo que el avance de la misma, en conjunción con la observancia de las medidas sanitarias, permitirán el regreso paulatino y ordenado de las labores presenciales en el servicio público.

Señala que también se buscará que haya días de trabajo presencial alternados procurando asegurar en todo tiempo las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud (Ssa).

La medida establece que quedan excluidas de su aplicación las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de las instituciones y autoridades que participen en seguridad y la Guardia Nacional, así como todos los organismos que presten servicios públicos de salud y protección civil como el IMSS y el ISSSTE.

La Función Pública indica que la aplicación de este acuerdo no implica la autorización de vacaciones, viáticos, pasajes o erogación adicional alguna.

"Las personas servidoras públicas que trabajen a distancia deberán observar en todo momento el horario de su jornada laboral, durante la cual mantendrán plena disponibilidad, además de desempeñar sus funciones con el debido cuidado y esmero, atendiendo en tiempo y forma las instrucciones de sus superiores y superioras, así como custodiar y cuidar la documentación, información y, en su caso, el equipo que mantenga bajo su resguardo, de conformidad con la normatividad aplicable", detalla.