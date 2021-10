Ofrece Grupo Plural en el Senado votos a favor de la reforma energética de AMLO

El Grupo Plural de Senadores ofreció a la Secretaría de Gobernación su respaldo y votos a la reforma energética si se incluyen sus propuestas y se aclaran sus dudas sobre el proyecto presidencial, aseveró el coordinador, Germán Martínez Cáceres.

Después de una reunión privada con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que se trató de un "diálogo franco, puntual, de muy buen humor" donde se analizó el tema de la reforma energética y la violencia en varios estados del país.

En rueda de prensa en el Senado, dijo que en el tema de la propuesta de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, "nosotros le dijimos que tenemos algunas dudas sobre la iniciativa que mandó el Ejecutivo y le preguntamos si existía "la posibilidad de moverle comas y palabras".

"Le dijimos que el Grupo Plural si encuentra sus palabras en la iniciativa y eso vale para todas las iniciativas, no sólo la eléctrica, sino una eventual reforma de seguridad, una eventual reforma electoral u otras. Si encontramos nuestras palabras en las iniciativas o en las minutas, encontrarán nuestros votos".

Comentó que el titular de la Segob manifestó su disposición para que el Grupo Plural conformado por cinco senadores, se reúnan para aclarar sus dudas sobre reforma con la secretaria de Energía, Rocío Nahle y con el director de la CFE, Manuel Bartlett.

"Ya lo ha dicho la senadora Nancy, en los términos que está la iniciativa nosotros no podríamos acompañar esa iniciativa, si encontramos palabras nuestras y resolvemos dudas que tenemos, podríamos transitar a un diálogo", puntualizó el morenista y ex panista.

"Estamos dispuestos a dialogar sobre esa iniciativa. Nosotros no tenemos votos previos, ni vetos previos", concluyó.