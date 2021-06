Ofrece Samuel García tomar en cuenta planes y propuestas de contrincantes

Después que sus principales adversarios en la disputa por la gubernatura del estado lo felicitaron por su triunfo y le desearon éxito en su próxima gestión, el virtual ganador de las elecciones del seis de junio, Samuel García Sepúlveda, les expresó que todas sus propuestas y las que recabaron de la ciudadanía, así como sus planes y acciones van a ser analizados "para que no queden en letra muerta".

García Sepúlveda señaló a través de sus redes sociales que ha instruido a su equipo a que contacte a sus respectivos colaboradores, para recabar sus propuestas y planes de gobierno, pues afirmó: "Voy a gobernar para quienes creyeron en mí, sí; pero también para los que creyeron en el resto de los contendientes. Vamos por un nuevo Nuevo León".

El aparente viraje hacia una mayor conciliación en la postura del abanderado del partido Movimiento Ciudadano, virtual ganador de las elecciones del seis de junio, se dio horas después de ser cuestionado porque en diversos foros había insistido en que los recursos de Nuevo León se quedarán en el estado, que Morena no es bienvenido ni bien visto en el estado, que la UIF no va a amedrentarlo, y que su triunfo en esta entidad era quizá más relevante "que cuatro o cinco estados que ganó Morena".

Los primeros que habían reconocido que los resultados no les eran favorables, y le desearon éxito a Samuel García, fueron el panista Fernando Larrazabal y el priista, Adrián de la Garza; el martes lo hizo Clara Luz Flores de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, quien a través de un video expresó que las campañas han quedado atrás y es tiempo de construir un mejor futuro para el estado.

"Son tiempos de reconciliación, es trascendental, todos sabemos que de esto se trata de la democracia: participar, aportar valor desde la campaña con iniciativas, de ir avanzando, de aprender de lo que vivimos juntos, y de todas las experiencias que se viven", expuso Flores Carrales.

En respuesta Samuel García comentó: "Clara Luz, al igual que tú, entiendo que la contienda ha terminado y hoy Nuevo León nos necesita a todas y a todos. La campaña fue dura y de contraste, pero sé que desde la trinchera que nos corresponda, ambos queremos lo mejor para nuestra tierra: lo mejor para Nuevo León".