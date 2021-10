Ofrecen apoyo a repatriados para reinserción a la vida productiva

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) presentaron los avances y servicios para atender las necesidades y abrir oportunidades para la reinserción a la vida productiva y social de las familias mexicanas repatriadas y en retorno.

Al encabezar la cuarta sesión de la Mesa Interinstitucional de Atención a Familias Mexicanas y en Retorno, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, dio la bienvenida a las dependencias e instituciones que conforman la mesa, celebró los avances y logros alcanzados y recordó que estas acciones dan cumplimiento a la instrucción del presidente de la República de ponerle especial atención a nuestros connacionales migrantes y a los que regresan a México por diferentes motivos.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, anunció el otorgamiento de la CURP temporal con fotografía para repatriados y para quienes no cuenten con un acta de nacimiento. Esto con el fin de que puedan hacer valer sus derechos a la salud, educación, movilidad, empleo y servicios bancarios.

A partir de hoy todas las personas mexicanas que regresen y no cuenten con algún documento que acredite su identidad podrán tramitar su CURP temporal en los módulos de recepción del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Ciudad Acuña y Tijuana.

El subsecretario Encinas detalló que en breve habrá más oficinas del INM en donde se podrá tramitar el documento. Además, informó que ya se trabaja en la creación de un micrositio en colaboración con todas las instancias que participan en la Mesa Interinstitucional, en el que se registrará y difundirá información de manera transparente y accesible sobre acciones y programas en beneficio de la población en retorno.

En su momento, el subsecretario de Hacienda y Crédito, Gabriel Yorio González, explicó el avance de las acciones que se están implementando, entre las que destacó la flexibilización de las disposiciones para permitir que el Pasaporte y la Matrícula Consular puedan ser utilizados como documento de identificación válidos para que los connacionales en EUA puedan abrir cuentas bancarias en la banca comercial de forma remota, y habilitar la venta de tarjetas pre pagadas emitidas por bancos denominadas en pesos.

Entre las acciones de fomento al empleo para los connacionales en situación de repatriación, el titular de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Rodrigo Ramírez Quintana, destacó la convocatoria que a partir de hoy se lanzó en las redes sociales del programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", impulsada por la STPS, en coordinación con el INM y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), para que jóvenes de entre 18 y 29 años, que no estén estudiando ni trabajando, se capaciten en empresas, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y con ello reciban una beca mensual de 4 mil 310 pesos, además de seguro médico hasta por 12 meses.

También, anunció que se realizarán ferias de empleo del 18 de octubre al 11 de noviembre con 56 eventos en todo el país e invitó a seguir difundiendo el "Portal de empleo", una herramienta tecnológica que sirve para que las personas que busquen trabajo cuenten con más oportunidades para vincularse a un empleo, lo que otorga facilidades a las personas que retornan a México.