"Ofrecen" documentos mexicanos a migrantes en EU por 75 mil pesos

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., febrero 25 (EL UNIVERSAL).- Hasta los

llegan ofertas desde México para que los

que no quieren permanecer en esa nación o están en peligro de ser deportados, para que puedan entrar al país, concomopara el padre e hijos, Clave Única de Registro de Población (CURP) y, lo hagan por, unos 75 mil 508 pesos mexicanos.A través de, lasque ofrecendicen: "¿Estás en losy te gustaría tener la? ¡Tenemos la solución!", dicen.El primeres por, que consiste en"del titular",del padre, CURP, "seguro" yPero si son, entonces, "la tarifa", baja a cuatro mil 209 dólares, 72 mil 394 pesos mexicanos. "¡Y te hacemos llegar tua donde estés!", prometen."Es el nuevoy ya ha sido un escándalo y no pasa nada", el activista, delDigna Ochoa. Asegura que instituciones como el Instituto Nacional de Migración () y(Comar) niegan constantemente el refugio para cubanas y cubanas. "Se niega sistemáticamente el refugio y fuera de la ley a cubanos y cubanas para obligarles a buscar redes de la delincuencia organizada".Así, else fortalece con lade cubanos desde los. "Y si (los cubanos) no acreditan una estancia legal, los expulsan del país. Ahí entra el esquema de(de nacimiento)", dijo.Desde diciembre se han conocido lade nacimiento ade varias nacionalidades que han llegado ade México en Asia yEl 5 de diciembre, ladesmantelaron unque operaba frente a las oficinas de la(Comar), zona donde llegaban todos los días cientos deÁfrica, El Caribe, Centroamérica y Sudamérica para tratar su estancia legal. Fue en ese municipio donde cinco cubanos adquirieron las actas de nacimiento que presentaron en el Consulado en Houston para tramitar su pasaporte mexicano, lo cual activó las alertas.Durante el operativo en else encontró quese hacían pasar comoy ofrecían a los extranjerosante la Comar o el Instituto Nacional de Migración (), para los que cobraran entre 2 mil 500 y 5 mil pesos, con la promesa de lograr sus papeles para su estancia legal en el país.Los supuestosaseguraban haber sido enviados desde lapara "agilizar" trámites para los; a la fecha, ambos estánEl 12 de enero, laacudió ante lapara denunciar a tresde dicha oficina del, en la zona fronteriza con Guatemala, porque se encontró que habían registrado a un ciudadano iraquí, como nacido en ese municipio.El, Jorge Luis Llaven, informó el 19 de enero de la integración de una, luego que unadel órgano de control interno del Registro Civil detectó anomalías en el funcionamiento y manejo de información de los sistemas para la expedición y corrección de actas de nacimiento.Se identificó a tresdel área de sistemas del Registro Civil: Jorge Ervin "N", Juan "N" y José "N", vinculados conque mueven ade la frontera sur a la frontera norte. "Estas personas se encontraban adscritos en el, en el área de sistematización", reveló, pero laha quedado abierta, en caso de que se conozca de otros casos.