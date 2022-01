Ojalá se resuelva lo del CIDE: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confío que se resuelva el conflicto en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en donde alumnos exigen la renuncia del director, José Antonio Romero Tellaeche, y garantizó que no habrá represalias contra aquellos que han participado en el paro de labores de la institución "porque no somos iguales, no somos autoritarios".

"Que dicho sea de paso, ojalá y se resuelva lo del CIDE y que tengan la garantía de que no va a haber represión, que no somos iguales nosotros, no somos autoritarios. Tenemos principios, tenemos ideales, somos demócratas".

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal criticó que "intelectuales orgánicos" comparen que ahora la institución esté resguardada por elementos del Servicio de Protección Federal (SPF), organismo descentralizado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en lugar de una compañía privada.

"El otro, Sergio Aguayo, diciendo que lo del CIDE era el equivalente al 68.

"Acaba de decir alguien de los mismos intelectuales orgánicos del régimen neoliberal o neoporfirista de que le parecía... No sé, que hubo un cambio de policías o de vigilantes ahí en el CIDE, y que estaba ya sintiendo cómo entraban los tanques como en el 68. Ricardo Raphael fue el que dijo de los tanques entrando —otro intelectual orgánico— de los tanques entrando al CIDE", agregó.