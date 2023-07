Olimpiada de Matemáticas denuncia a conductor de Uber por robo

A-AA+

La Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) denunció en redes sociales el robo de los uniformes del equipo de Matemáticas que parte este domingo a la 25 Olimpiada Matemática Centroamericana y del Caribe.

Este sábado, el usuario de Twitter @arturopootva pidió ayuda a la plataforma de autos por tarifa, Uber, para localizar al conductor José Eduardo, quien prestó sus servicios para llevar los uniformes a su destino, pero dio por terminada la ruta y nunca llegó.

"Oye @Uber_MEX, este conductor no ha llegado a donde debía entregar un paquete, no me contestó el teléfono y terminó ya la ruta. No puedo contactar con ustedes vía telefónica. ¿Qué hacemos?", escribió.

Por lo anterior, la Olimpiada de Matemáticas de la Ciudad de México retuiteó la denuncia y pidió difundir la información para que la empresa atendiera el llamado y aparecieran a tiempo los uniformes.

No obstante, este domingo, los integrantes del equipo de Matemáticas tuvieron que partir a la Olimpiada Matemática Centroamericana y del Caribe sin sus uniformes, pues ni la empresa ni las autoridades se pronunciaron para ayudar a que aparecieran a tiempo las prendas.

El equipo mexicano de Matemáticas tomará su vuelo este domingo 23 de julio a las 14:00 horas en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez (AICM).