logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Industriales y legisladores revisan agenda clave para competitividad y seguridad

Fotogalería

Industriales y legisladores revisan agenda clave para competitividad y seguridad

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

"Olvidan" recolocar estatua de Calderón en Los Pinos

En Calzada de los Presidentes se observa la base dañada que sostenía la figura del expresidente

Por El Universal

Noviembre 28, 2025 04:41 p.m.
A
Fotos: El Universal

Fotos: El Universal

A cuatro meses de haber sido derribada por un árbol, la estatua del expresidente Felipe Calderón Hinojosa no ha sido colocada en la Calzada de los Presidentes, del Complejo Cultural Los Pinos.
En el lugar se observa la base dañada que sostenía la figura del expresidente de Acción Nacional y la placa con su nombre, mientras que la estatua está en el suelo entre lodo, hojas secas y tierra.
Trabajadores del lugar desconocen por qué hasta el momento no ha sido levantada la estatua del expresidente Calderón, colocada en 2012 y elaborada por Ricardo Ponzanelli.
"Tsss", "Mira nada más" y "¡Se cayó la de Calderón!" son algunas expresiones de visitantes de Los Pinos que no observan la figura del mandatario de México de 2006 a 2012.

Fotos: El Universal 

Cuando cayó, la estatua fue cubierta por una bolsa negra, pero ahora se encuentra a la intemperie.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Olvidan recolocar estatua de Calderón en Los Pinos
Olvidan recolocar estatua de Calderón en Los Pinos

"Olvidan" recolocar estatua de Calderón en Los Pinos

SLP

El Universal

En Calzada de los Presidentes se observa la base dañada que sostenía la figura del expresidente

Industriales y legisladores revisan agenda clave para competitividad y seguridad
Industriales y legisladores revisan agenda clave para competitividad y seguridad

Industriales y legisladores revisan agenda clave para competitividad y seguridad

SLP

Redacción

Industriales y legisladores se reúnen para fortalecer competitividad y seguridad

Representantes de la Concamin dialogan con Kenia López Rabadán
Representantes de la Concamin dialogan con Kenia López Rabadán

Representantes de la Concamin dialogan con Kenia López Rabadán

SLP

El Universal

Empresarios destacan avances en seguridad con la Ley General de Extorsión

Tragedia en penal de Puerto Vallarta: Dos internos fallecen en explosión
Tragedia en penal de Puerto Vallarta: Dos internos fallecen en explosión

Tragedia en penal de Puerto Vallarta: Dos internos fallecen en explosión

SLP

El Universal

La explosión en el penal de Puerto Vallarta resulta en la muerte de dos internos durante la madrugada.