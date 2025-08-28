logo pulso
Nacional

Omar García Harfuch reafirma compromiso de seguridad

La Conferencia Nacional de Seguridad Pública consolida la estrategia de seguridad a nivel nacional

Por El Universal

Agosto 28, 2025 02:02 p.m.
A
Omar García Harfuch reafirma compromiso de seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch señaló que en la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública reafirmaron el compromiso de coordinación entre el Gabinete de Seguridad y los estados para consolidar la estrategia de seguridad que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Este espacio fortalece el trabajo de las instituciones de seguridad y establece los mecanismos de cooperación para hacer un frente común contra la delincuencia y servir con mayor eficacia a la población en cada uno de los estados", resaltó el funcionario en redes sociales.

Indicó que la seguridad es una responsabilidad compartida que demanda esfuerzo, cooperación y el máximo empeño de los tres niveles de gobierno para construir la paz en el país.

"Agradecemos la participación de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, así como a las Secretarías de Seguridad de las entidades", detalló el secretario.

Gertz Manero llama a regresar la paz a las calles

El miércoles, el titular de la FGR Alejandro Gertz Manero, llamó a las autoridades de las diferentes instituciones de Seguridad Pública para regresar la paz a las calles.

Acompañado del titular de la SSPC, el Fiscal manifestó que, las instituciones federales están para servir a la población, "pero no lo podemos hacer si no estamos puestos de acuerdo y si no establecemos las responsabilidades individuales y colectivas que nos toca a cada uno de nosotros".

Agregó que si de esta reunión sacan un resultado en el sentido que las Fuerzas de prevención locales se comprometen a que las primeras infracciones y delitos elementales van a bajar en serio y a fondo van a poder salir adelante.

"Quisiera hacerles sentir a ustedes, a muchos los conozco, algunos de ustedes han compartido con nosotros muchos años de trabajo en esto y lo sabemos es ahí donde tenemos que dar la primera batalla.

"Ustedes tengan la certeza de que el esfuerzo que está haciendo este Gobierno, el esfuerzo de las Fuerzas Armadas, que es verdaderamente extraordinario, se va a perder o no va a tener los resultados si no ganamos cada una de esas calles", expuso.

