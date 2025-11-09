Omar García Harfuch visitará Uruapan tras solicitud de alcaldesa

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC), refrendó las condolencias por la muerte de Carlos Manzo este domingo 9 de noviembre durante la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: "nos indigna y nos compromete aún más por la justicia", dijo. Aseguró que no habrá impunidad y los responsables serán llevados ante la ley.

Adelantó que el Gabinete de Seguridad realizará visitas a distintos municipios y a petición de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, se visitará el municipio la próxima semana.

García Harfuch añadió que el gabinete de seguridad mantendrá reuniones con productores de limón y aguacate para garantizar su seguridad.

Destacó que el Gobierno reforzará los cuatro ejes de la estrategia de seguridad: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia e investigación y coordinación.

Resaltó que Michoacán fue el punto de partida de la estrategia nacional contra la extorsión, por lo que se fortalecerán los protocolos, habrá subsedes y capacitación avanzada del personal que opera el 089.

"Se incrementará el estado de fuerza en coordinación con autoridades estatales y municipales", destacó.

"La seguridad de Michoacán es una prioridad nacional", dijo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este domingo 9 de noviembre el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en el que se reforzarán los ejes de la estrategia de seguridad.

En el Patio de Honor de Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo estuvo acompañada de su gabinete legal y ampliado, y del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.