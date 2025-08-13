Omar Reyes y María del Carmen Bonilla designados para importantes cargos en Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Tercera Comisión de Asuntos Económicos de la Comisión Permanente aprobó los nombramientos de Omar Reyes Colmenares y María del Carmen Bonilla como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y subsecretaria de Hacienda, respectivamente.

Los diputados y senadores integrantes de la comisión avalaron los dictámenes y fueron turnados al Pleno de la Permanente del Congreso de la Unión que actualmente sesiona en el recinto del Senado de la República.

Para el caso de Omar Reyes Colmenares, el dictamen fue ratificado con nueve votos a favor, mientras que para la nueva subsecretaria de Hacienda fueron ocho en pro y dos abstenciones de la oposición.

En reunión extraordinaria convocada por la Tercera Comisión de Asuntos Económicos, que preside Jorge Carlos Ramírez Marín, los legisladores cuestionaron a los altos funcionarios de Hacienda para revisar sus cartas credenciales y verificar que cuentan con la capacidad y los requisitos necesarios para cubrir esas funciones.

María del Carmen Bonilla ofreció una explicación amplia y detallada del Plan Estratégico de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa pública que aseguró "es viable".

Anticipó a senadores y diputados que próximamente se dará a conocer la tercera medida que permitirá a la empresa petrolera mexicana seguir mejorando el perfil de su deuda.