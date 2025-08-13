Omar Reyes y María del Carmen Bonilla designados para importantes cargos en Hacienda
Los diputados y senadores avalan los dictámenes de designación de Omar Reyes y María del Carmen Bonilla en el Congreso de la Unión.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Tercera Comisión de Asuntos Económicos de la Comisión Permanente aprobó los nombramientos de Omar Reyes Colmenares y María del Carmen Bonilla como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y subsecretaria de Hacienda, respectivamente.
Los diputados y senadores integrantes de la comisión avalaron los dictámenes y fueron turnados al Pleno de la Permanente del Congreso de la Unión que actualmente sesiona en el recinto del Senado de la República.
Para el caso de Omar Reyes Colmenares, el dictamen fue ratificado con nueve votos a favor, mientras que para la nueva subsecretaria de Hacienda fueron ocho en pro y dos abstenciones de la oposición.
En reunión extraordinaria convocada por la Tercera Comisión de Asuntos Económicos, que preside Jorge Carlos Ramírez Marín, los legisladores cuestionaron a los altos funcionarios de Hacienda para revisar sus cartas credenciales y verificar que cuentan con la capacidad y los requisitos necesarios para cubrir esas funciones.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
María del Carmen Bonilla ofreció una explicación amplia y detallada del Plan Estratégico de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa pública que aseguró "es viable".
Anticipó a senadores y diputados que próximamente se dará a conocer la tercera medida que permitirá a la empresa petrolera mexicana seguir mejorando el perfil de su deuda.
no te pierdas estas noticias
Omar Reyes y María del Carmen Bonilla designados para importantes cargos en Hacienda
El Universal
Los diputados y senadores avalan los dictámenes de designación de Omar Reyes y María del Carmen Bonilla en el Congreso de la Unión.
Hugo Aguilar propone disminuir salarios en la SCJN
El Universal
El ministro presidente electo busca de ajustes presupuestarios
FGR realiza traslado de 26 narcotraficantes a Estados Unidos
El Universal
La FGR realiza traslado de 26 narcos a Estados Unidos para evitar que continúen operando desde prisión.