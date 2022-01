Ómicron ya es dominante en la CDMX, pero no es grave: Ssa

Ómicron de Covid-19 desplazó a Delta, por lo que se coloca como la variante dominante que ha generado el incremento en el número de contagios en la Ciudad de México, informó la secretaria de Salud, Oliva López Arellano.

En conferencia de prensa dijo que ómicron ha crecido en la capital por lo que se ha involucrado en los contagios progresivamente, aunque precisó que si bien es más transmisible, es una variante en donde el virus se queda en vías respiratorias superiores lo que da un cuadro similar a un catarro.

Pidió que las personas no crean que se trata de una gripa simple, pues el resto de enfermedades respiratorias no se han manifestando durante esta temprana invernal.

Comentó que esta variante no es grave por lo que no se debe entrar en pánico.

Dijo que los dos síntomas de gravedad que las personas deben tener en cuenta son la oxigenación menor de 90 y una fiebre persistente de 38 y 39 grados.

Si hay síntomas no es necesario salir a realizarse prueba Covid: López Arellano

Oliva López Arellano dijo que las personas que tengan síntomas de gripa, tos, se aíslen, y que no es necesario salir a realizarse una prueba de Covid-19, pues con esto, se romperían las cadenas de contagio.

Comentó que si tienen síntomas similares a una gripa, las personas se den por contagiadas, pues la variante ómicron no es tan fuerte como las anteriores.

Dijo qué hay dos formas para detectar si es un cuadro grave, la primera es mantener el monitoreo con el oxímetro para verificar la oxigenación. La otra es si se tiene fiebre alta.

El director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García Doberganes, informó que la Ciudad de México continúa en verde, con una ocupación hospitalaria de 622.

En conferencia de prensa dijo qué hay un incremento grande de contagios similares a los de la primera y segunda ola

Los ingresos hospitalarios graves han presentado un incremento bajo, igual que las defunciones en la capital, con un 5%.

El funcionario dijo que ayer se identificaron poco más de 5 mil casos activos, aunque reiteró, que esto no se refleja con las hospitalizaciones, pues éstas aún se mantienen con registros bajos.

Hicieron un llamado para que las personas se vacunen pues la mayoría de los ingresos a nosocomios son personas sin el esquema de vacunación.

A pesar que los números de contagios son similares a los de la segunda ola, Eduardo Clark aseguró que no es la misma magnitud que el número de hospitalizaciones.