Omisiones en designación del director: Asamblea Académica del CIDE

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- La Asamblea Académica Permanente del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas) emitió un comunicado donde exige que se respeten los derechos e integridad física de los estudiantes -quienes se encuentran en las instalaciones que tomaron como protesta desde la mañana de este lunes--, y cuestiona las omisiones a la legalidad y al respeto de los cuerpos colegiados en la designación del doctor José Antonio Romero.

Después de que este lunes la directora de Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, designó al doctor José Antonio Romero como director del Centro a pesar de los cuestionamientos de la comunidad estudiantil a su designación, y de la exhibición que hicieron los estudiantes de un escolta armado al interior de la institución, la Asamblea Académica describió en su comunicado las omisiones en el proceso como que se desestimaron los resultados del proceso de auscultación interna –una encuesta donde 158 profesores y trabajadores administrativos dieron su voto por el doctor Vidal Llerenas –el otro candidato a director- y quien obtuvo una evaluación de 8.98 puntos frente a 7.29 puntos del Dr. José Antonio Romero.

"Contrario a lo difundido en el comunicado de CONACYT del 28 de noviembre, nunca se consultó la opinión de los estudiantes durante este proceso de auscultación. No se permitió la participación del doctor José Antonio Caballero, quien había sido designado por el Consejo Académico del CIDE para participar como observador, en la reunión del Consejo Directivo del día de hoy".

Cuestionan además "el conflicto de interés" de miembros del Grupo de Auscultación Externa, donde, añaden, participaron amigos y coautores del doctor José Antonio Romero como los doctores Lorenzo Meyer y Alicia Puyana Mutis.

"Por lo tanto, contrario a lo que sostuvo la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces en la ceremonia de designación del titular del CIDE, no hubo unanimidad para apoyar a ningún candidato en el proceso de designación".

Finalmente, demandan hacer pública el acta de la sesión en la cual el Consejo Directivo debió haber dado su consentimiento y el resultado de la votación ahí realizada.

El contenido completo de su comunicado es el siguiente:

"Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2021 Comunicado Número 1 de la Asamblea Académica Permanente del CIDE

"Nos solidarizamos con el movimiento estudiantil y exigimos que en todo momento se respeten sus derechos e integridad física.

"Nos consternan las omisiones a la legalidad y al respeto de los cuerpos colegiados en la designación del Dr. José Antonio Romero.

"Después de deliberar el día de hoy, con la presencia de casi 150 profesores y otros integrantes del personal académico del CIDE, la Asamblea Académica Permanente comunica que:

"Nos solidarizamos con el movimiento estudiantil del CIDE y exigimos que las autoridades entablen un diálogo con ellos.

"También demandamos que las autoridades federales, de la Ciudad de México y de Aguascalientes respeten los derechos e integridad del estudiantado en todo momento. Conforme a nuestro pliego petitorio, exigimos el apego puntual a la normatividad interna vigente y garantizar el respeto a las instancias colegiadas.

"Al respecto, manifestamos nuestra profunda preocupación por las siguientes omisiones en el proceso para designar al Director General del CIDE:

"Se desestimaron los resultados del proceso de auscultación interna. Este proceso consistió en una encuesta respondida por 158 profesores y trabajadores administrativos con resultados favorables al Dr. Vidal Llerenas, quien obtuvo una evaluación de 8.98 puntos frente a 7.29 puntos del Dr. José Antonio Romero.

"Contrario a lo difundido en el comunicado de CONACYT del 28 de noviembre, nunca se consultó la opinión de los estudiantes durante este proceso de auscultación.

"No se permitió la participación del Dr. José Antonio Caballero, quien había sido designado por el Consejo Académico del CIDE para participar como observador, en la reunión del Consejo Directivo del día de hoy.

"Nos inquieta el conflicto de interés por parte del Grupo de Auscultación Externa, en el que participaron amigos y coautores del Dr. José Antonio Romero como el Dr. Lorenzo Meyer y la Dra. Alicia Puyana Mutis. Este comité fue la única instancia en el proceso que apoyó la candidatura del Dr. Romero.

"Por lo tanto, contrario a lo que sostuvo la Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces en la ceremonia de designación del titular del CIDE, no hubo unanimidad para apoyar a ningún candidato en el proceso de designación.

"Nos preocupa que no se haya hecho pública la deliberación del Consejo Directivo del CIDE que formaliza la designación del Director General. Por lo tanto, pedimos hacer pública el acta de la sesión en la cual el Consejo Directivo debió haber dado su consentimiento y que se nos dé a conocer el resultado de la votación ahí realizada. La Asamblea Académica Permanente reitera que la base de cualquier diálogo con el CONACYT y el eventual Director General debe partir del reconocimiento de nuestro pliego petitorio. Insistimos en que estas negociaciones se realicen en una mesa colectiva con la participación de estudiantes, profesores y sindicatos".





Desde Palacio se ha impuesto el desprecio por la inteligencia: exdirector del Departamento de Estudios Políticos

Alfonso Zárate Flores, exdirector del Departamento de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que desde Palacio Nacional se ha impuesto el desprecio por la inteligencia y por el pensamiento libre.

"Yo diría que no es posible aislar la imposición de un personaje de corte estaliniano, como es Dr. José Antonio Romero Tellaeche, del desprecio que el presidente siente hacia quienes han estudiado en escuelas de calidad o en el extranjero; recordemos las expresiones en la matutina, cuando dijo que los que acuden a Harvard sólo aprenden a robar. Es el elogio a la ignorancia. Lo que le importa al presidente es la honestidad, pero eso que él llama honestidad, lo que significa es una lealtad ciega".

El presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, GCI, y colaborador de EL UNIVERSAL, se refirió al proceso en el que José Antonio Romero Tellaeche pasó a ser director del CIDE:

"Lo ocurrido al nombrar al Dr. Romero Tellaeche tiene como antecedente las presiones para despedir al Dr. Sergio López Ayllón, al obligarlo a renunciar. Además, como director interino, Romero Tellaeche mostró de distintas maneras el propósito de convertir al CIDE en una instancia para promover el pensamiento único. Cesó al Dr. Alejandro Madrazo, y a la Dra. Catherine Andrews. Todo esto se inscribe en esta lógica de secuestro de instituciones.

"Al presidente le molesta todo lo que pueda representar, por un lado, un contrapeso y por eso su insistencia en combatir las instancias civiles del pensamiento propio como Mexicanos contra la corrupción y la impunidad o México evalúa. Esto también lo aplica al medio académico, no hace mucho descalificó a la UNAM. Esto es inquietante y preocupante".

Alfonso Zárate señaló que a pesar de este proceso, se están enfrentando a la resistencia de alumnos y profesores: "En mi opinión es una resistencia que se inscribe en las mejores tradiciones de la lucha de las instituciones de educación superior. Pero puedo anticipar que la imposición de Romero se va a mantener porque no existe en el grupo gobernante la cultura de la rectificación. Creo que lo que puede ocurrir será similar a lo que nos ocurrió a quienes fuimos profesores y directivos del CIDE en 1985, cuando se impuso la presidencia burocrática, nos retiramos del CIDE prácticamente todos los directores. Me parece que frente a esta imposición no es de dudar que haya una diáspora de profesores y de alumnos. No es la primera vez que el CIDE se enfrenta a un intento de alinearlo al poder. Que esta derrota del día de hoy no sea definitiva".





CIDE, ejemplo de intervención del poder político en universidades: Investigador

Los hechos ocurridos este día en el CIDE son para José Antonio Aguilar Rivera, profesor Investigador Titular de la División de Estudios Políticos de ese Centro "un caso más amplio de cuando los gobiernos quieren intervenir ideológicamente, no sólo en términos administrativos, no sólo en términos de gobierno sino ideológicos, a las universidades".

El investigador dijo que como académico o científico social le parece que el nuevo director del CIDE, el doctor José Antonio Romero Tellaeche, "es muy respetable, que tiene una perspectiva teórica muy clara". Sin embargo, añadió que el problema aquí no es la persona: "El problema es un problema que el país ha enfrentado a lo largo de su historia que es la intervención el poder político en las universidades, ese es el problema central que causa la crisis del CIDE.

"Si bien es cierto que el CIDE, como otros centros públicos de Investigación no tienen autonomía foral como la tiene la UNAM, o El Colegio de México, es cierto que se había respetado en un grado importante ciertos usos y costumbres, por llamarlos así, en la designación de sus directores, esto quiere decir que eran investigadores en activo, miembros de la propia comunidad. No había ninguna ley que dictara esto pero esta era una muestra de deferencia del poder político a una comunidad académica como el CIDE y esto es básicamente lo que se rompió. El director interino tiene la misión de transformar de manera no consensual ese centro de investigación en otra cosa muy distinta más cercano a los intereses del gobierno.

"Cualquier proyecto político de esa naturaleza choca con la misión fundamental de cualquier universidad en México y en el mundo. La misión fundamental de las universidades es investigar y enseñar, no son organizaciones de formación de cuadros, no son agencias de consultoría, ni estructuras anexas a ningún gobierno, y eso es lo que ha desatado esta crisis, porque hay una visión ideológica, que tenemos libertad de hacerlo, pero en este caso a mi entender poco fundamentada en la historia del CIDE y sobre lo que representa. Y es esa imagen del CIDE la que aparentemente el gobierno federal está empeñada en destruir.

"Es un caso más amplio de cuando los gobiernos quieren intervenir ideológicamente, no sólo en términos administrativos, no sólo en términos de gobierno sino ideológicos, a las universidades.

- ¿Está consumado?

--Es algo que no sabemos. Sabemos que la intención de consumarlo ya ocurrió, es decir, hay una designación, un nombramiento que se ha hecho, si ese nombramiento está firme es algo que tendrán que determinar los jueves en los días o semanas por venir. El proceso de designación ya fue objeto de impugnación judicial por parte de los estudiantes, es previsible que la designación siga el mismo curso.

"El fenómeno que nos atañe trasciende al CIDE y tiene una relevancia nacional de primer orden".