Onexpo llama a reforzar protocolos de seguridad en gasolineras

El caos que se generó este domingo tras la captura y abatimiento del líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera "El Mencho", ha provocado que las gasolineras hayan cambiado su forma de operar y por eso, la Organización Nacional de Expendedores de Petrolíferos (Onexpo) emitió varias recomendaciones.

"Hacemos un llamado respetuoso a los empresarios gasolineros y operadores de las Estaciones de servicio, para mantener la calma, la prudencia y la responsabilidad, apegados a los Protocolos de Seguridad vigentes y a la observancia de las medidas preventivas, relacionadas con (varias medidas)2, expuso la Onexpo.

Entre estos puntos están la ubicación y uso de los Paros de Emergencia, que tienen que ver con verificar su correcta operación, libre acceso y conocimiento pleno por parte del personal en turno.

Otro es asegurar el correcto funcionamiento de las válvulas de corte rápido; también está el resguardar los aceites y aditivos que se exhiben en las islas de despacho.

Asimismo, está la disposición y confinamiento seguro de materiales residuales, que es el manejo, resguardo y disposición de residuos conforme a la normatividad aplicable, evitando acumulaciones o manejo inadecuado en áreas operativas.

Otro punto es evitar el despacho de productos en bidones, depósitos de mano o equivalentes: Recordar que esta práctica está restringida y procede únicamente en los casos considerados por la regulación y los protocolos en vigor.

Un punto más es la ubicación visible de números telefónicos de emergencia, en esto, los gasolineros deben de confirmar que en cada Estación se encuentren actualizados y visibles los contactos de autoridades locales, servicios de emergencia y cuerpos de seguridad.

Finalmente, la Onexpo exhortó a todo el personal de las Estaciones de Servicio a actuar con profesionalismo y orden ante cualquier eventualidad, en salvaguardia de la integridad personal y de los clientes.

"El cumplimiento puntual de los protocolos de seguridad, orden y limpieza, son un reflejo de nuestro compromiso con la legalidad, la certeza jurídica y el estado de derecho que nuestro país requiere para fortalecer el crecimiento, el desarrollo, las inversiones productivas, la creación de empleo y el bienestar general", apuntó el informe.