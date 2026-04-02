ONG alimentan a uno de cada siete mexicanos

Ciudad de México.- En enero pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dejó sin oxígeno financiero a 57 organizaciones civiles al retirarles la autorización como donatarias, cerrándoles la puerta a emitir recibos deducibles y poniendo en riesgo la continuidad de apoyos para familias en pobreza, mujeres con cáncer de mama y niñas, niños y jóvenes con problemas de aprendizaje, entre otro tipo de atenciones.

Cifras oficiales procesadas por el Centro Mexicano para la Filantropía destacan que las organizaciones de la sociedad civil alimentan a una de cada siete personas —una población equivalente a todo Chile—; brindan servicios de salud a una de cada tres —como atender a toda España—, y atienden el rezago educativo de 24.2 millones de personas, una cifra cercana a la población de Australia.

Los datos señalan que, tan sólo en 2024, más de 3.2 millones de personas contribuyeron de manera voluntaria con su tiempo y talento en instituciones sin fines de lucro, lo que da cuenta del alcance social de estas causas.

Actualmente, se estima que existen 49 mil 343 organizaciones civiles en todo el país, cuya labor impacta directamente en millones de personas, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Las cifras dan cuenta de que, en el referido año, más de 17 mil organizaciones atendieron a población sin acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, equivalente a 14.4% de los mexicanos.

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En materia de salud, cerca de 21 mil 800 ONG brindaron servicios a 44.5 millones de personas, es decir, a 34.2% de la población que no cuenta con acceso a atención médica. En cuanto a educación, alrededor de 25 mil 100 organizaciones trabajaron para reducir el rezago educativo que afectaba a 24.2 millones de personas en el país.

El Cemefi resalta que las instituciones sin fines de lucro representan un componente relevante de la economía nacional. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. en 2024 este sector aportó 1.82% del PIB, equivalente a 571 mil millones de pesos, y generó empleos para más 833 mil personas.

La coordinadora de Agenda Migrante, Eunice Rendón, expresa a El Universal que el retiro de autorizaciones como donatarias ha generado efectos inmediatos en la operación de diversas organizaciones civiles, algunas de las cuales enfrentan caídas abruptas en sus ingresos.