ONG lamentan salida del GIEI de México por "falta de condiciones" para indagar Ayotzinapa

Más de 120 organizaciones de la sociedad civil mexicana lamentaron este jueves que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) deba abandonar México por la "falta de condiciones" para seguir indagando la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el sureño estado de Guerrero en 2014.

"Respaldamos los hallazgos presentados en este último informe y lamentamos que el GIEI deba salir del país por falta de condiciones para avanzar en su investigación", expusieron en un comunicado conjunto.

El grupo de investigación creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha presentado seis informes sobre el caso, el último el pasado martes, que "muestran cómo ha habido un ocultamiento sistemático de la información que explica el papel de todas las corporaciones de seguridad".

En dicho último informe, el GIEI señaló directamente la falta de colaboración de las Fuerzas Armadas mexicanas, motivo por el que no pueden proseguir con sus investigaciones.

Según las organizaciones, la opacidad del Ejército y la Marina evidencia que la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj), creada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018, no ha logrado que las Fuerzas Armadas colaboren con información clave.

El comunicado, firmado por 124 organizaciones de derechos humanos y 176 activistas y académicos, incide en la "innegable implicación" de las Fuerzas Armadas en la desaparición y posterior ocultación de los jóvenes, lo que se conoce como la "verdad histórica", una versión desacreditada del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

"El informe muestra que las Fuerzas Armadas han mentido sistemáticamente, tanto con la negación de hechos y de existencia de documentos, como con la adecuación de sus versiones a la nueva información. Ante esta evidencia y el poder cada vez mayor que tienen las Fuerzas Armadas en el país, el caso Ayotzinapa nos hace preguntarnos quién realmente tiene el poder en México", subrayaron.

Además, apoyaron a los familiares de los 43 desaparecidos en su exigencia de reunirse con el presidente, quien prometió resolver el caso bajo su mandato, que concluirá el año que viene.

Sin embargo, y pese a la contundencia del informe del GIEI, López Obrador, también comandante supremo de las Fuerzas Armadas, defendió este jueves a la Marina y el Ejército.

"No hay impunidad y se está actuando. Y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Respeto su punto de vista (del GIEI), pero no lo comparto, porque si se ha avanzado es precisamente por la colaboración de la Marina y Defensa", sostuvo en su rueda de prensa diaria.

En casi nueve años, la investigación se ha saldado, de momento, con 115 detenidos, incluyendo al extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam (2012-2015) y dos generales, pero no ha dado con el paradero de 40 de los desaparecidos y solo se han identificado los restos de tres de ellos.