ONG pide diálogo con gobierno ante "peligros" de Tren Maya

Tras la inauguración de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, hecho que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como "hazaña histórica", organizaciones no gubernamentales en favor del medio ambiente llamaron, nuevamente, pidieron al gobierno federal a dialogar sobre un blindaje para la Selva Maya ante "los peligros" que este megaproyecto impone.

"¿Cuándo nos sentaremos comunidades, ciudadanía, expertos y gobiernos a hablar y trabajar para blindar la Selva Maya del peligro que la acecha?", cuestionó Greenpeace en un comunicado, mismo en el que menciona que la construcción del Tren Maya ocasionó la deforestación de millones de árboles, la sobreexplotación de la naturaleza, el desplazamiento de comunidades indígenas y de fauna y el presunto desvío masivo de recursos económicos.

"Un megaproyecto que dice ´proteger el medio ambiente´ ¿cómo puede justificarse cuando ha deforestado más de 10 millones de árboles en cerca de 7 mil hectáreas? (...) ¿Qué hay de ´sustentable´ en el turismo masivo? La sobreexplotación de la naturaleza y el desplazamiento de comunidades locales está a la orden del día por la voracidad inmobiliaria y los mega desarrollos turísticos.

"¿A qué hora piensan escuchar a las comunidades indígenas? (...) ¿El desarrollo y progreso del que tanto hablan para quién es exactamente? Más allá de las condiciones inseguras y temporales de los 600 mil trabajadores de la obra, ¿Qué beneficios reales están obteniendo estas comunidades más allá de empleos precarios en un proyecto que está destruyendo sus paisajes y modos de vida? (...) ¿Nos pueden explicar por qué más de la mitad de los recursos públicos etiquetados para mitigar y adaptarnos al cambio climático se fueron al tren?", cuestionó Greenpeace.

Así, la organización activista en beneficio del planeta advirtió que invertir en cambios de uso de suelo, no escuchar las denuncias de comunidades indígenas, beneficiar a empresas, recortar presupuesto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no contribuir a los objetivos climáticos de México y obstaculizar el acceso a la transparencia, ponen en peligro a la Selva Maya.