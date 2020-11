ONU-DH condena represión a protesta feminista en Cancún

La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU en México condenó el uso excesivo de la fuerza y de armas por parte de policías municipales de Cancún, Quintana Roo, para dispersar a un grupo de manifestantes que ayer protestaban afuera del Palacio de Gobierno contra el feminicidio de Blanca Alexis, y señaló que es esencial investigar el operativo, puesto que las autoridades han informado que dieron la instrucción explicita a los elementos de la policía no usar armas en la protesta.

En su cuenta de Twitter, el organismo señaló que también se deben de investigar las agresiones contra periodistas y se solidarizó con todas las personas detenidas y heridas en estos hechos.

"La ONU-DH condena el uso excesivo de la fuerza, incluido el uso de armas de fuego, por la policía municipal en la manifestación que el día de hoy exigía justicia para Blanca Alexis, en Cancún, Quintana Roo. Las autoridades deben respetar proteger y promover el derecho a la manifestación. No debe hacerse uso de armas letales en protestas pacíficas. La policía debe regirse por principios de uso de la fuerza que incluyen la necesidad, proporcionalidad, prevención y rendición de cuentas.

"Es esencial investigar el operativo, dado que las autoridades civiles dieron a conocer que habían girado instrucciones explícitas de no agresiones y no usar armas en la marcha de hoy. Las agresiones contra periodistas, cuya labor resulta esencial para una sociedad libre, democrática y plural deben también ser investigadas. Resulta muy preocupante el elevado número de periodistas lesionados durante estos hechos".

La ONU-DH también rechazó las agresiones contra personal de la Comisión de derechos humanos del Estado de Quintana Roo que monitoreaba la actuación de las autoridades, y cuya función resulta esencial para garantizar los derechos humanos.

"La ONU-DH se solidariza con las personas lesionadas durante la manifestación o que fueron detenidas arbitrariamente y llama a las autoridades al pronto esclarecimiento de estos rechazables actos violentos.

Finalmente, la ONU-DH expresa su solidaridad con las familias de las mujeres y niñas víctimas de feminicidios en el estado. Justicia para Alexis y para todas las víctimas de feminicidio", agregó.