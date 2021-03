ONU-DH ha hecho labor fundamental, dice ONG tras acusaciones de AMLO

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) salió en defensa de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones para los Derechos Humanos (ONU-DH), luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a ese organismo de querer comparar a su gobierno con los anteriores. "Los del Alto Comisionado quisieran equipararnos con los gobiernos anteriores. Nosotros no somos autoritarios, no somos represivos y el Ejército mexicano está cuidando y protegiendo los derechos humanos", dijo López Obrador esta mañana en su conferencia de prensa, al ser cuestionado por la presunta ejecución extrajudicial que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional cometieron el 3 de julio del 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El presidente también señaló que en sexenios anteriores la sociedad civil y los organismos internacionales, como la ONU-DH, estuvieron callados y permitieron que hubiera masacres, sin embargo, esa afirmación fue refutada por el Centro Prodh. "La ONU-DH realiza una labor fundamental, su trabajo debe ser respetado, ha tenido objetividad ante todos los gobiernos. En casos como Ayotzinapa contribuyeron a evidenciar la práctica de la tortura en el anterior sexenio con el informe Doble Injusticia", respondió el Centro Prodh a través de su Twitter al titular del Ejecutivo federal.

La ONG, que actualmente litiga casos como el de Ayotzinapa y Tlatlaya, agregó que incluso el gobierno del presidente López Obrador se ha apoyado en la ONU-DH para contratar a expertos internacionales para resolver la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero. Por último, esta asociación civil expresó que la presunta ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo por parte del Ejército es un ejemplo de que "las inercias de uso indebido de la fuerza e impunidad castrense no se han roto. Para que el Ejército mexicano revierta su historial de impunidad, ordenar que se respeten los derechos humanos es necesario, pero insuficiente".