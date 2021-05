ONU, México, Guatemala, El Salvador y Honduras demandan creación de comisión investigadora por San Fernando

Organismos de derechos humanos de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se pronunciaron por crear una Comisión Especial de Investigación, que apoye a las autoridades mexicanas en las investigaciones sobre el hallazgo de 48 fosas clandestinas con 196 cuerpos, en San Fernando, Tamaulipas, hace una década.

A través de este mecanismo, señalaron mediante un comunicado conjunto, expertos nacionales e internacionales apoyarían en las indagatorias de los hechos con perspectiva regional, de conformidad con estándares internacionales.

"Esto permitirá entender mejor las causas que generan esta violencia sistemática contra las personas migrantes e implementar acciones efectivas para que estos hechos no se vuelvan a repetir", indicaron.

En el marco del décimo aniversario del hallazgo de las fosas clandestinas de San Fernando, los organismos nacionales de derechos humanos y la ONU consideraron "impostergable" crear mecanismos de investigación y cooperación que aseguren investigaciones prontas y efectivas, con la participación de familiares de las víctimas y en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.

Aseguraron que la situación de riesgo que enfrentan los migrantes centroamericanos en tránsito a los Estados Unidos no ha mejorado, pues en la última década se han registrado numerosas denuncias sobre violencia y violaciones graves a los derechos humanos cometidas en contra de los migrantes.

Por lo que, afirmaron, resulta fundamental fortalecer la cooperación entre las autoridades de los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México para garantizar el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos de las personas migrantes, con énfasis en los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

Recordaron que México, Guatemala, Honduras y El Salvador firmaron el Pacto Mundial para la Migración Segura Ordenada y Regular, en el que se comprometieron, entre otros, a "Salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre las personas migrantes desaparecidas." (Objetivo 8) y abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración (Objetivo 7).

Ante ello, hicieron un llamado a dichos países de la región para redoblar sus esfuerzos para proteger a las personas migrantes ante las persistentes violaciones a sus derechos humanos, así como para garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, para que hechos como los de San Fernando no se repitan.

En abril de 2011, en San Fernando, Tamaulipas, se hallaron 48 fosas clandestinas con 196 cuerpos de personas de diversas nacionalidades, un año después de la masacre de 72 personas migrantes en el mismo municipio. Hechos similares ocurrieron en 2012, en Cadereyta, Nuevo León; en 2014, en Güémez, Tamaulipas; y recientemente en enero de 2021, en Camargo, Tamaulipas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México ha emitido recomendaciones con relación a las citadas masacres del 2010, 2011 y 2012, las cuales, han sido aceptadas por las autoridades. A pesar de ello, los familiares de las víctimas siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación.

De igual manera, está llevando a cabo la investigación sobre los hechos ocurridos este año en Camargo, Tamaulipas, y, en su momento, emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda.