Opciones para que niños aprendan durante cuarentena

Desde la semana pasada los niños y niñas de México han dejado de ir a la escuela y han tenido que quedarse en casa, pero para alivio de sus padres le tecnología les ayuda a realizar tareas que van desde no perder clases hasta realizar actividades que les hagan más llevadera la cuarentena.

La cantante argentina Mariana Mallol inició una dinámica con sus seguidores. A través de la música tratará de calmar su ansiedad por lo que está pasando en México y el mundo por el coronavirus (Covid-19). El domingo pasado arrancó con un concierto en su página de Facebook y hoy empezó a subir una capsulas de acompañamiento con diversas actividades como leer un cuento o cantar, bajo es hashtag #JugarDesdeCasa.

El canal Once Niños y Niñas, a través de su señal 11.2 (144 Total play, 330 Sky, 280 Dish, 267 Megacable, 311 Izzi) y en línea (www.sep.gob.mx y www.televisioneducativa.gob.mx), preparó un programa llamado #AprendeEnCasa, diseñado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Televisión Educativa MX, para que los menores continúen con sus clases todos los días a partir de las 9:00 horas y hasta que se levante la contingencia.

La transmisión en Once Niñas y Niños será por el canal 11.2 de televisión abierta, de lunes a viernes será en los siguientes horarios: Preescolar y primaria 9:00 a 12:30 horas; inglés, de 12:00 a 12:30 horas; Secundaria, de 8:00 a 11:00 horas; Bachillerato, de 11:00 a 13:00 horas.

Diversas alternativas para seguir aprendiendo en esta ampliación del receso escolar, la cual la SEP ha enfatizado que se debe tomar como un aislamiento voluntario para evitar el contagio y no como descanso, forman parte del programa Aprende en Casa por TV y en Línea, lanzado por el organismo presidido por Esteban Moctezuma Barragán.

Consiste en la coordinación con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) y Canal Once Niñas y Niños 11.2.