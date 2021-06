Operativo en Barrio Chino termina en agresión de ambulantes

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que comerciantes en la vía pública del Barrio Chino no respetaron el horario de tolerancia para dicha actividad, por lo que realizaron un operativo de recuperación de espacio público que terminó en agresiones.

Lo anterior se debió a una solicitud de la Dirección General de Ordenamiento de la Vía Pública del Centro Histórico que solicitó el martes 15 de junio a los comerciantes populares respetar el horario de tolerancia para la actividad comercial en vía pública, que establece se realice de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas, lo cual no fue respetado.?Ante el incumplimiento de las disposiciones establecidas, se realizaron las acciones de gobierno correspondientes con el apoyo de elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

"Cuando se efectuaba el retiro de la mercancía, los comerciantes empezaron a agredir a los elementos de la SSC, a quienes lanzaron objetos y golpearon con tubos y palos", indicó la dependencia en un comunicado.

Detalló que el personal de la SSC no respondió a la violencia, sólo llevó a cabo acciones de contención a las agresiones realizadas en su contra, con el fin de salvaguardar su integridad, así como la seguridad de los transeúntes.

De lo anterior, resultó con heridas un policía auxiliar que fue atendido por paramédicos con el diagnóstico de contusión simple, sin ameritar traslado hospitalario.?Al lugar se presentó el Director General de Ordenamiento de la Vía Pública del Centro Histórico, quien convocó a los comerciantes populares a una reunión para el 17 de junio, a las 15:00 horas, en una mesa de trabajo en la que se aclaren los lineamientos que deben respetarse, así como la aplicación de la sana distancia en el contexto de la emergencia sanitaria. Sin embargo, no fue aceptada.? El Gobierno de la Ciudad de México reiteró su disposición al diálogo, a efecto de cumplir las disposiciones establecidas por la Ley.