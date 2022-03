Oposición cierra filas en Senado con Parlamento Europeo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- La oposición en el Senado de la República respaldó el pronunciamiento y los señalamientos del Parlamento Europeo al gobierno mexicano sobre el clima de violencia y hostigamiento en contra de periodistas y calificaron de vergonzosa la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La bancada del PAN envió una carta al Parlamento Europeo, señalan que en nuestro país no hay libertad y en el marco de los momentos más oscuros en la historia del periodismo y en ese contexto, rechazamos el tono, la forma y el contenido de la respuesta del Gobierno mexicano a los eurodiputados.

"Lamentamos las expresiones y falta de respeto del Gobierno mexicano hacia el Parlamento Europeo, quien manifestó a través de una resolución la preocupación por la muerte de periodistas. El comunicado del Gobierno mexicano refleja que serán agredidos quienes piensen diferente al régimen que gobierna nuestro país", sostuvieron.

En entrevista Julen Rementería, coordinador del PAN, reprobó la respuesta de López Obrador y la calificó como una mancha a la diplomacia mexicana y el comunicado presidencial será recordado "lastimosa y vergonzosamente en la historia de las relaciones internacionales del país

Los senadores del PRI, que coordina Miguel Ángel Osorio Chong, expusieron que a lo largo de su historia diplomática nuestro país tiene un antecedente de amistad, buen trato y empatía. El "comunicado" con el que el Gobierno mexicano responde al Parlamento Europeo es, cuando menos, lamentable y la cancillería debe corregir con urgencia.

El vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve, lamentó la respuesta del gobierno mexicano y del presidente Andrés Manuel López Obrador al pronunciamiento y preocupación del Parlamento Europeo por los asesinatos de periodistas en nuestro país y dijo que esa postura no refleja la Doctrina Estrada y se asemeja más a "un pleito de cantina".

En entrevista con EL UNIVERSAL dijo que son válidos los argumentos de los eurodiputados y no es válido descalificarlos o atacarlos por exponer la grave situación en que se encuentra el periodismo mexicano.

"En este gobierno vamos en contra de la Doctrina Estrada. Veo una respuesta grosera, imprudente", agregó.

Gustavo Madero, senador del grupo plural, calificó de "vergonzoso" el nivel de respuesta del presidente López Obrador al Parlamento Europeo y dijo que es grave porque en lugar resolver la crisis de inseguridad y violencia, descalifica al emisor.

Emilio Álvarez Icaza, también del grupo plural apuntó: "Un presidente sin rumbo. Un país que naufraga. Y decía ser el "hermano mayor de América Latina".

"México es hoy una caricatura de ese país que cobijó al exilio republicano y latinoamericano y cuya política exterior fue un ejemplo de dignidad. El enfermizo fanatismo ganó", concluyó.