Oposición dice que no permitirá desaparición de organismos autónomos

Las bancadas del PAN en la Cámara de Diputados y el Senado de la República adelantaron que los integrantes del bloque de contención en el Congreso de la Unión, es decir, PAN, PRI, PRD y MC, no permitirán el desmantelamiento de las instituciones, es decir, impedirán la desaparición de órganos autónomos como el INAI o el IFT.

En conferencia de prensa matutina, el senador Ernadi Bermúdez dijo que la posible iniciativa presidencial para desaparecer al INAI ya ha sido platicado con los compañeros que integran el bloque de contención y aceptó que hay presiones de parte de Morena a sus legisladores.

"Es un tema que tenemos que seguir platicando con todas y todos los compañeros, existen las presiones de Morena y de sus aliados con muchos compañeros senadoras y senadores, ha habido incluso votaciones que propios senadores de Morena nos han acompañado al bloque de contención porque ellos mismos empiezan a darse cuenta de esta ideología del Presidente", dijo el senador.

Adelantó que los legisladores del bloque opositor seguirán dando la batalla y le hicieron un llamado a los ciudadanos y a los medios de comunicación para que los ayuden a comunicar y a poner en perspectiva la tentación de poder desaparecer estos organismos, que llevarían a un retroceso en la vida pública nacional.

"¿Existirán las presiones?, sin lugar a dudas, pero yo creo que existe la voluntad de que podamos tener un mejor México, transparente; un mejor México, con instituciones sólidas y fuertes; y eso es lo que tenemos que seguir dando la batalla, para que los ciudadanos tengan el derecho de saber qué hace su gobierno", dijo Erandi Bermúdez.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que les preocupa y ocupa el desmantelamiento de las instituciones y no van a permitir la destrucción de los órganos autónomos.

"Nos ocupa y nos preocupa el desmantelamiento de las instituciones, como lo ha comentado nuestro jefe nacional con precisión y con claridad. Y nosotros no vamos a permitir la destrucción de los órganos autónomos, estos tienen una secuencia en la historia del país, y son contrapeso del poder", dijo Romero Hicks.

Por su parte, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, dijo que desde hace dos años, el gobierno federal morenista se ha caracterizado por la negligencia, la mentira y la obsesión por concentrar el poder y dijo que empezó el 2021 dejando claro que lo único que ya le interesa este gobierno es seguir concentrando el poder para ocultar la corrupción y cuidar a los suyos.

"La percepción social de corrupción de este gobierno ha aumentado, los ataques presidenciales contra el Instituto Nacional de Acceso a la Información solo buscan tapar la corrupción del presente, ese es el verdadero objetivo y lo decimos muy claro, el 80% de los contratos del gobierno federal morenista se otorgan en los oscurito, por adjudicación directa, cuando se habían comprometido a que terminarían las adjudicaciones directas según su Plan Nacional de Desarrollo, no quieren que se sepa a quienes se entregan los contratos, que de inmediato salen los parientes y compadres, pregúntele a la prima del Presidente, Felipa López Obrador por los contratos millonarios de Pemex", dijo el líder panista.

Además acusó que el desaparecer el INAI no es un asunto de dinero, "es para encubrir la corrupción, la incompetencia y las malas obras realizadas por el gobierno, los mil millones que cuesta el INAI no son nada frente a los 605 mil millones de pesos perdidos en PEMEX en los primeros nueve meses del año pasado y si realmente se quiere ahorrar que pare la sangría de PEMEX, si realmente se quiere ahorrar que pare la sangría de la Comisión Federal de Electricidad, donde se perdieron 121 mil millones en tres meses".

Marko Cortés aseguró que desaparecer los organismos autónomos es un paso más en loa estrategia de construir un régimen autoritario, ahora de forma abierta y descarada. Como todos los dictadores, el Presidente no quiere rendir cuentas de lo que hace su gobierno, no quiere perder la mayoría en la Cámara de Diputados porque esta es la que revisa las cuentas.

"Un demócrata aceptaría la participación de la sociedad civil, rendiría cuentas y aceptaría además someterse a la evaluación de los organismos independientes y este no es el caso del Presidente López Obrador", opinó Marko Cortés.