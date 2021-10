Oposición en Senado ve riesgos en reforma energética; Morena, listo para debatir

Senadores de oposición alertaron de graves riesgos no sólo al sector energético sino incluso ahuyentar a la inversión privada nacional y extranjera con lo que calificaron como "contra Reforma Energética que replica el modelo venezolano con opacidad, centralismo y dando todas las facultades discrecionales al actual director de la CFE, Manuel Bartlett.

El vicecoordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, calificó de "contra Reforma Eléctrica" que tiene como objetivo, a lo mejor sin proponérselo, de ahuyentar la inversión privada en México, no sólo en ese sector, sino en todos, porque es una señal de que vamos hacia el modelo venezolano de centralizar como en los años 70´s.

En entrevista con EL UNIVERSAL dijo "los órganos reguladores son muy confiables en términos de la asignación, de programas específicos, de proyectos para generar energía en el país, pero también para generar empleo y derrama económica, por lo que es un retroceso darle facultades plenipotenciarias al director de la CFE".

Consideró que por tratarse de una reforma constitucional "es muy difícil que se apruebe por parte de la oposición en los términos en que se plantea, salvo que cambien cosas. No adelanto vísperas de mi voto, porque quiero entender que habrá dialogo y podemos llegar a acuerdos, pero así como está ve muy complicado que pase en el Senado".

Advirtió que la iniciativa presidencial es una "muy mala señal" a la inversión privada nacional y extranjera que busca invertir en México, no sólo en el sector energético de que "dejamos de ser confiables en la seguridad importante que se debe dar a los inversionistas. Este es un mensaje de riesgo de inseguridad".

Consideró que el actual mexicano está llegando a "los extremos de lo que se vive en Venezuela, donde se quita, se pone, expropian. Es una mala señal que puede en el corto plazo ahuyentar las inversiones, no sólo en el sector energético, sino en otras áreas de la economía".

"La reforma del presidente López Obrador apuesta por la opacidad, por el centralismo, es una apuesta a regresar a un esquema de los años 70´s, de darle todo el poder de decisión a una sola persona, en lugar de dar certidumbre en medio de la pandemia, de la globalización, cuando más se requieren inversiones y empleo", agregó Añorve.

Por su parte, Gustavo Madero, senador del llamado grupo plural y aún presidente de la Comisión de Economía, dijo que esperarán qué tratamiento le da la Cámara de Diputados a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, adelantó que será analizada en el Senado sin prisas y con serenidad.

"Mira llegó a Diputados, entonces vamos a esperar a ver qué dice la Cámara, la vamos a analizar con la serenidad de los hechos, sin polarizar, sin descalificar a priori. Pero, tampoco aprobar a ciegas. Vamos a ver qué es lo que propone, todavía no conozco los méritos", apuntó.

Cabe recordar que se propone reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, ello con el fin de cancelar los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compra-venta de electricidad con el sector privado, así como las solicitudes pendientes de resolución.

Además, la CFE se convierte en el organismo del Estado responsable del área estratégica de electricidad, de su planeación y control. Autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración.

Se suprimen las empresas, subsidiarias y filiales de la CFE, como Subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos y las filiales CFEnergía, CFE International y CFE Capital.

Morena se dice listo para debatir

La bancada de Morena en el Senado informó que se encuentra lista para analizar, debatir y aprobar la reforma constitucional en materia energética que envió el Presidente de la República al Congreso de la Unión, la cual entre otros aspectos otorga mayores facultades a la CFE y establece que el litio sólo puede ser explotado por mexicanos.

"El grupo parlamentario de Morena está preparado ya para acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en la estrategia de tránsito de la soberanía energética que está consolidando con los hidrocarburos al tránsito a las energías limpias" dijo el senador Alejandro Armenta.

En sus redes sociales publicó un video donde señala que la reforma presidencial tiene como eje central los minerales estratégicos como es el caso del litio.

"Morena acompañará la estrategia de soberanía energética referente al litio", dijo el presidente de la Comisión de Hacienda en alusión a lo que se plantea en la iniciativa del Ejecutivo Federal que ese mineral sólo podrá ser explotado por el Estado mexicano.

Agregó que con la nacionalización del litio lo que se busca es generar condiciones justas para su aprovechamiento, explotación, así como desarrollar esta industria naciente que será palanca de desarrollo del país para los próximos 100 años.

"Con la reforma pondremos un alto a la estrategia neoliberal de malbaratar nuestros recursos", apuntó Armenta.