Oposición pide renuncia de Gertz por supuesto desvío de recursos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- La presencia del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, al frente de dicho órgano autónomo, "ya es insostenible", afirmaron diputados de oposición.

Lo anterior tras el nuevo escándalo por una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de Gertz Manero, por una presunta triangulación de recursos durante su gestión como rector de la Universidad de las Américas (UDLA).

Al respecto, el vicecoordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Jorge Triana, afirmó que "ya son muchas" las irregularidades que le han hallado al Fiscal.

"No solo durante su gestión en la FGR sino durante todo el ejercicio profesional donde ha estado parado, donde ha estado parado ha habido escándalos; en este momento es la triangulación de recursos y el desvío de recursos en la UDLA, pero antes de eso fue enriquecimiento ilícito, sus 122 vehículos de lujo comprados en un año, la persecución a su familia política, la persecución a los científicos, la persecución de opositores, el uso de su cargo para que le dieran el título de investigador en el Conacyt, en fin, este nuevo escándalo se viene a sumar a un montón de cosas, es insostenible ya la presencia del fiscal en el cargo", puntualizó.



Recordó que actualmente al interior de la Cámara hay una petición de juicio político en contra de Gertz Manero, "pero vemos que está descansando el sueño de los justos y que no hay intención de darle cauce hasta el momento".

---Gertz Manero mancha credibilidad del gobierno de AMLO

Jorge Triana también explicó que el Fiscal puede separarse del cargo a través de la renuncia o de una destitución solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Si el presidente no lo quiere ver, quiere decir que hay un compromiso de algún tipo que no conocemos. Algo debe hacer el presidente, porque además le pega en la credibilidad de su gobierno, porque aunque la Fiscalía es un órgano autónomo recordemos que el presidente es quien propuso a Gertz en el cargo", detalló.

Por otra parte, agregó que buscarán citar al titular de la UIF, Pablo Gómez, a una reunión de trabajo, "para que sí nos explique lo que está haciendo, cuántas indagatorias hay abiertas, y qué es lo que está sucediendo con el caso del fiscal".

Este martes, EL UNIVERSAL dio a conocer que diversas cuentas de la UDLA fueron utilizadas para enviar cantidades millonarias hacia cuentas bancarias a nombre del titular de la FGR, sus familiares en México y en el extranjero, e incluso a paraísos fiscales, en las cuales se registraron movimientos por casi 150 millones de pesos.