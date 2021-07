Oposición pide sancionar a López-Gatell por mala gestión de la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- Representantes de la oposición presentaron este martes una denuncia ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en contra de Hugo López-Gatell por una mala gestión de la pandemia y pidieron que, de ser encontrado responsable, sea sancionado.

Clemente Castañeda, coordinador nacional del liberal partido Movimiento Ciudadano, recordó que hace un año presentó una denuncia contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y encargado de la pandemia en México por "sus incompetencias y omisiones".

Destacó que son evidentes y diversas las pruebas que demuestran y acreditan la mala gestión de López-Gatell y calificó sus desestimaciones a las organizaciones internacionales y su ruta de atender la pandemia como "un rotundo fracaso".

Recordó que un año después de la denuncia y al no haber cambiado el rumbo de la estrategia México acumula más de 2.6 millones de casos confirmados y rebasa las 236,000 muertes.

Afirmó que su partido está intentando que la estrategia se cambie y se eviten más muertes, para tratar que la situación mejore.

Para ello, puntualizó, es necesario que se haga llegar a las instancias correspondientes todos los elementos "con el fin de demostrar que la estrategia implementada en México para atender el covid-19 no ha sido la correcta", expresó.

Detalló que, en caso de que se acredite como responsable, se sancione a López Gatell por su comportamiento que reiteró "es criminal y, lo más lamentable, es que ha costado la vida de miles de mexicanos".

Acusa Enrique Alfaro a López-Gatell de "ser un irresponsable"

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, acusó al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de ser un absoluto irresponsable por no querer adecuar el plan de vacunación en Jalisco contra el Covid-19 en zonas donde está creciendo más la pandemia y por grupos de edad.

Tras una reunión de hora y media con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario local dijo que al funcionario federal se le ha planteado que un destino turístico tan importante como es Puerto Vallarta, se concentren los esfuerzos de vacunación porque el nivel de riesgo es mayor, pero no ha habido respuesta.

"Tengo que ser claro, la cerrazón de López-Gatell para poder adecuar un plan de vacunación efectivo, con diferenciación con criterios territoriales, es decir que podamos enfocarnos a donde está creciendo el problema y abordar por grupos de edad, la cerrazón de López-Gatell es total.

"Se lo dije también a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, nos parece inadmisible que siga habiendo esta postura por parte del subsecretario López-Gatell que ha sido toda la pandemia. Es de veras un absoluto irresponsable".

Señaló que insistirán en que los estados se incorporen en la toma de decisiones de a dónde direccionar las vacunas y poder acelerar los procesos.

"Es inadmisible y pone en evidencia la clase, no solamente de funcionario sino de persona que es este señor. Hay lugares donde tenemos que hacer un barrido completo para evitar riesgos, y permitir que estos lugares que aportan tanto a la economía del país. No nos ha dado argumentos, lo que no hay es una respuesta".