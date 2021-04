Oposición propone reforzar organismos autónomos y al SNA

Representantes de partidos de la oposición coincidieron en que, de cara a las elecciones del 6 de junio, se debe renovar la mayoría en la Cámara de Diputados, reforzar a los organismos autónomos con presupuesto suficiente y al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Esto, durante el primer debate de plataformas políticas que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la próxima renovación de la Cámara de Diputados, en el que participaron integrantes del PAN, PRD, PRI, Morena, PVEM, Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Social y Redes Sociales Progresistas.

Los participantes fueron cuestionados sobre las propuestas legislativas de sus partidos para solucionar los problemas de violencia, inseguridad y corrupción en el país.

Fernando Rodríguez Doval, Secretario de Estudios del CEN del PAN afirmó que se requiere desde la Cámara Baja, la aprobación de más recursos para combatir esos tres problemas.

"Acción Nacional propone una nueva mayoría en la Cámara de Diputados que defienda la democracia, que defienda las instituciones y una mayoría en la que se aprueben recursos para combatir estos problemas de violencia, de inseguridad y de corrupción".

Carolina Viggiano Austria, representante del PRI, afirmó que su partido propone reforzar al SNA pues actualmente no funciona y fortalecer a los organismos autónomos.

"Creo que lo más importa hacer desde la Cámara es fortalecerlos con presupuesto suficiente y con perfiles profesionales para trabajar sobre un tema tan delicado en el que tenemos tanto pendiente por hacer", dijo.

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, recordó que Morena llegó al poder con la bandera anticorrupción y reprochó que ocho de cada 10 contratos públicos se otorguen por adjudicación directa, lo que calificó como un regreso a la corrupción.

"Hay que ofrecer claramente salidas anticorrupción, concretar el Sistema Nacional Anticorrupción que nunca se concretó, hay que decirlo claramente", precisó.

Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE indicó que se debe reconocer y atender los problemas heredados para dar solución a la situación actual.

"Proponemos la Ley Federal de Combate al Conflicto de Interés, porque en el pasado el PRIAN se servían con la cuchara grande del presupuesto", comentó.

"Es importante reconocer y atender el pasado para atender la situación que dejó el PRIAN para recomponer, no podemos hacer como que no existieron esas decenas de años trágicos y de saqueos".

Karen Castrejón, presidenta del PVEM que va en coalición con Morena, indicó que se requiere que las instituciones de justicia sirvan a los ciudadanos.

"Este es un tema de años que tenemos que erradicar y que en la actualidad muchas personas siguen sufriendo de violencia, en especial las mujeres", apuntó.