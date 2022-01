Oposición reprueba cambios en el gabinete de AMLO

Senadoras de oposición criticaron los cambios hechos este martes por el presidente Andrés Manuel López Obrador en las secretarías de Bienestar y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como en otras instancias federales.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Kenia López Rabadán, lamentó que el presidente premie a Ariadna Montiel con la titularidad de la Secretaría del Bienestar por haber destruido las estancias infantiles.

"Cuando destruyó las estancias infantiles pareciera que estaba más ocupada por los temas políticos que del bienestar de los niños en este país y ahora el premio que le dan por esa destrucción es la titularidad de una Secretaría muy importante. Es evidente que el Presidente de la República continúa con esa decisión errada de destruir las instituciones", apuntó.

Sobre la breve gestión de Javier May al frente de la Secretaría de Bienestar, la senadora López Rabadán afirmó que tuvo un balance negativo, ya que "claramente hay una calificación reprobatoria, con cuatro millones de nuevos pobres en este país. Lo que el gobierno está generando es más pobreza".

Por su parte, la también senadora panista Xóchitl Gálvez se mostró sorprendida por el cambio de Carlos Morán Moguel, de la SICT al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues venía haciendo un buen trabajo como subsecretario de Transporte.

También se mostró extrañada de la salida de Javier May de la Secretaría del Bienestar para dirigir Fonatur, pues "no cuenta con el perfil" para ese cargo, cuya principal labor en este sexenio es llevar a cabo la construcción del Tren Maya.

Dijo que con este movimiento, "sacan de la jugada" a Rogelio Jiménez Pons, a quien mandan a la subsecretaría de Transportes de la SICT.

"Me llama la atención que a Pons lo saquen del Tren (Maya), no sé si por la mala planeación o porque estaba haciendo las cosas mal, pero yo sí tengo la impresión de que ese proyecto no tiene ni pies ni cabeza, (...) no se ha hecho con una adecuada planeación, están improvisando", expresó.

Señaló que a Jiménez Pons en lugar de mandarlo a su casa, lo premian con una subsecretaría.

Respecto a la llegada de Ariadna Montiel a la titularidad de la Secretaría del Bienestar, Xóchitl Gálvez manifestó que es un nombramiento "natural", pero destacó que no existe una política social en el actual gobierno federal. "La única política social es repartir dinero", subrayó.

Recordó que se acabó el Instituto de Desarrollo Social (Indesol), al igual que se acabaron los programas de impulso al emprendedurismo, ya no hay estancias infantiles ni políticas para adultos mayores, de no ser la pensión, por lo que "llegue quien llegue, no pasa absolutamente nada".

Afirmó que a nadie se le olvidan las declaraciones del presidente López Obrador sobre la designación de funcionarios: "99% honestidad y 1% capacidad". Sin embargo, la legisladora panista advirtió que los servidores públicos, "además de honestos, deben ser capaces, con experiencia. Con capacidad de decisión para solucionar. No pueden estar sometidos únicamente a instrucciones".

"Claro que queremos que a todos les vaya bien para que le vaya bien a México, pero percibo que son nombramientos a modo que responden más a necesidades políticas que al funcionamiento de un buen gobierno", enfatizó.