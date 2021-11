Ordena a la Ssa informar sobre lotes recibidos de vacunas anticovid

La Secretaría de Salud (Ssa) debe dar a conocer los lotes recibidos en México de la vacuna contra el virus SAR-COV-2, causante de la Covid-19, especificando el número y la cantidad de dosis por farmacéutica, así como el lugar del país donde se aplicaron o, si están almacenados, en algún estado de la república.

Lo anterior por órdenes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) cuyas autoridades atendieron la queja de un particular a quien le fue negada esa información bajo el argumento de que es reservada por tratarse de un asunto de seguridad nacional.

"Cómo no presumir lo que se supone que se ha hecho bastante bien y cómo no dar pistas para que no se dude que esto se hacía real, porque puede uno decir: hemos tenido 127 millones de vacunas, pero luego no dices ni qué lotes, ni de dónde, ni de qué farmacéutica, ni nada, porque es Seguridad Nacional, pues pones en duda las condiciones", enfatizó el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, encargado del caso.

Tras la petición del particular, la Secretaría de Salud (SSA) se declaró incompetente para proporcionar la información y orientó a la persona solicitante a presentar el requerimiento ante la Secretaría de Bienestar y/o el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Más tarde, la petición fue turnada al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), cuyas autoridades clasificaron como reservada la información, argumentando que darla a conocer podría poner en riesgo la seguridad nacional y afectar las relaciones internacionales.

"Nos vimos obligados a hacer un requerimiento de información adicional, les dijimos: acláranos y alléganos más elementos, que los documentos en materia de reserva son los números de lotes y la cantidad de dosis, eso es números, eso no es datos que puedan quebrantar la situación", subrayó Acuña Llamas.

Al analizar el asunto, se localizó información que establece que la SSA está a cargo del "Operativo Correcaminos" y lleva un registro de los lotes, la cifra de dosis y del laboratorio que envasó los biológicos, por lo tanto, es competente para conocer sobre los lotes de vacunas contra la COVID-19 que han llegado al país, así como el destino de ellas.

"Con base en estos datos, es evidente que la SSA no cumplió con el procedimiento de búsqueda que establece la Ley de la materia, pues omitió turnar la solicitud a la totalidad de unidades administrativas competentes, además, turnó el requerimiento a un sujeto obligado distinto", consideraron los miembros del Inai.

Agregaron que dar a conocer la información reservada no comprometería en nada la seguridad nacional ni pondría en riesgo negociaciones o relaciones internacionales en curso "porque además esas, ya las había resuelto la Secretaría de Relaciones Exteriores".

Por lo anterior, el Pleno del Inai revocó la respuesta de la SSA y le instruyó realizar, de manera amplia, una nueva búsqueda en todas las unidades administrativas que resulten competentes, a efecto de localizar los lotes de vacunas contra la Covid-19 que han llegado al país, así como el destino de ellas.