Ordena AMLO investigar presunto "huachicoleo" en Tula, Hidalgo

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que se lleve a cabo una investigación tras los señalamientos de que presuntamente elementos del Ejército mexicano e integrantes de la Sección 35 del sindicato petrolero están involucrados en el robo de combustible en Tula, Hidalgo.

Dijo que no se permitirá que se lleve a cabo este ilícito, por lo que instruyó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Petróleos Mexicanos (Pemex) indagar al respecto y de comprobarse que es cierto se procederá legalmente y se presentaría la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Expuso que el propósito es acabar con el "huachicoleo", mismo que si bien aún no se ha podido erradicar, "ya no es como antes", por lo que no descartó que sea cierto lo denunciado por un reportero, en el sentido de que hay "huachicol" en un tramo de Tula a Guanajuato.

En la conferencia matutina de este viernes un reportero refirió que de acuerdo con una investigación periodística que realizó se ordeña un ducto que va de Tula a Guanajuato y a Tuxpan, Veracruz, entre otros, lo que representa entre dos y tres millones de pesos diarios.