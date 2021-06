Ordena INE retirar video de Sandoval Iñiguez

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó que se retire un video del cardenal Juan Sandoval Iñiguez, en donde hace llamado a votar en contra de quien gobierna.

El video, que circula en la cuenta de Facebook del cardenal, emite un mensaje relacionado a la jornada electoral de este 6 de junio, lo que fue corroborado por la comisión.

El presidente de la Comisión de Quejas, Ciro Murayama, mencionó que no solamente se comprobó que Sandoval Iñiguez se refirió al proceso electoral, sino que con ello se violenta el artículo 130 Constitucional en donde se obliga a ministros de culto a abstenerse de hacer proclamas políticas.

Denunció que en el mensaje de Sandoval se percibieron mensajes en donde se tratan temas como el divorcio, la interrupción del embarazo, entre otros.

Además, el clérigo expresa frases como: "salgamos a votar el 6 de junio" y "que no sean los malosos los que decidan nuestro voto", además de que llama a "no votar por quienes están en el poder".

Ello, dijo Murayama, permite afirmar con suficiente grado de razonabilidad, que se puede referir a Morena, partido que actualmente ocupa la Presidencia de la República o a Movimiento Ciudadano, que gobierna Jalisco, entidad en donde reside el cardenal.

Por unanimidad, la comisión dictó la medida cautelar, pues bajo la apariencia del buen derecho contraviene el régimen constitucional y legal en el que se establece el principio de laicidad, la separación Iglesia-Estado, así como la prohibición de que ministros de culto religioso realicen actos proselitistas en favor o en contra de determinada fuerza política.

Se ordenó al Cardenal se abstenga de emitir mensajes durante las ceremonias religiosas de carácter público, así como en los medios de comunicación, incluyendo redes sociales, donde se promueva que los ciudadanos se abstengan de votar o que voten o no por determinado candidato o partido político.

Asimismo, se instruyó a Facebook para que de inmediato, en un plazo que no podrá exceder de 3 horas, realice las acciones necesarias a fin de suspender la difusión del video denunciado.