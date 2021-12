Ordena López Obrador protección a periodista Ricardo Ravelo tras dichos de Enrique Alfaro

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas a revisar y en su caso dar protección al periodista Ricardo Ravelo.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo fue cuestionado sobre el caso de Ravelo, luego de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro (MC) amagó con demandar por "daño moral" al periodista.

"No se ha tratado en el Gabinete, lo vi en la redes, le voy a pedir a Alejandro Encinas establezca comunicación con el periodista. Esto no significa que sea responsable el gobernador, nada más es cumplir con nuestra responsabilidad de proteger".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que su gobierno dará protección a los periodistas que se sientan amenazados por su trabajo.

"Solo hay que considerar que no se puede culpar a nadie sin elementos de prueba, sin un proceso legal, pero también se debe garantizar la libre manifestación de las ideas, la libertad de expresión y la libertad de prensa, derechos conquistados desde hace siglos por el periodismo y se tienen que hacer valer".

El periodista Ricardo Ravelo señaló por medio de sus redes sociales que hacía "responsable a Enrique Alfaro de lo que me pueda suceder a mi y familiares ante la intimidación de la que fui objeto".