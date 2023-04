Ordenan a Ebrard deslindarse de propaganda presidencial

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL). – La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al canciller Marcelo Ebrard deslindarse de la propaganda publicada para promocionarlo como aspirante a la presidencia de 2024, al advertir una posible estrategia en favor del funcionario.

El canciller deberá publicar este deslinde en sus redes personales, así como las institucionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La presidenta de la Comisión, Claudia Taddei expuso que "hay posiblemente una estrategia en la que se utiliza unas frases que evidentemente están muy conectadas con el servidor público, y respecto al posicionamiento que se le ha querido hacer para una aspiración a un cargo de elección popular".

Expuso que se han utilizado frases como "Con Marcelo Sí", "Marcelo. Estado de México", "en la encuesta Marcelo es la respuesta", "ya llegó el carnal", entre otras.

La consejera señaló que ya se está entrando a una visión de una contienda electoral, porque se está posicionando en el contexto de la elección federal de 2024.

Mencionó que este apoyo también se ve en redes sociales de asociaciones como Avanzada Nacional, que publican publicidad en favor del funcionario.

"A diferencia del caso de la semana pasada, donde estaba vinculado el secretario de Gobernación, aquí no ha habido ningún deslinde; en el otro sí hubo un escrito en las cuentas del secretario de Gobernación en el que pedía que, ante la posible ilicitud de ciertas conductas por los tiempos marcados en el sistema electoral, se pedía que ya no se hiciera", apuntó.

La consejera Rita Bell López consideró que el deslinde sólo debería realizarse en sus redes personales, y no en las de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al considerar que sería excesivo. El consejero Jorge Montaño expresó su desacuerdo con el proyecto, al señalar que si hay una estrategia eso debe ser determinado por la Sala Especializada del Tribunal Electoral.