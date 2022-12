Ordenan a Semar dar datos sobre desplome de aeronave

A-AA+

La Secretaría de Marina (Semar) debe entregar la versión pública de la información relacionada con el accidente de un helicóptero de la dependencia, cerca del aeropuerto de Los Mochis, en Sinaloa, en julio pasado, donde fallecieron 14 servidores públicos.

Así lo resolvió el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), tras atender un recurso de revisión interpuesto por un particular, quien solicitó esa información, misma que le fue negada bajo el argumento de que una parte de ella no fue encontrada y la otra es reservada y confidencial.

Al presentar el asunto ante el pleno, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas destacó que "esclarecer las razones y causas de lo que pasó es de interés público, en particular de las y los familiares de los servidores públicos que perdieron la vida. El acceso a la justicia es fundamental en la reparación del daño".

En la solicitud de información se requirió currículum de los investigadores del accidente; facultades y atribuciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue accidentes aéreos técnicamente; el informe de la empresa fabricante del helicóptero; certificado de navegación, documento que acredite la carga de combustible antes del accidente; póliza de seguro, factura, equipo con el que cuenta para alertar de falta de combustible, reporte de la caja negra, dictamen final del siniestro, bitácora de vuelo, audio de caja negra y del vuelo por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) y el controlador.

En su respuesta al solicitante, la Semar señaló que son inexistentes las documentales que den cuenta de la copia del acta señalada; el currículum de los investigadores; las facultades y atribuciones de la FGR para indagar el citado accidente; el certificado de navegación, el informe de la empresa fabricante, el documento que acredite el combustible, el dictamen final del siniestro, la bitácora de vuelo, el audio de la caja negra y el vuelo de Seneam.

Respecto del tema de la póliza, la Semar respondió que subsisten diversas causas de clasificación reservada y confidencial, por lo que se entregó la versión pública de ésta, mientras que en torno a la factura de la aeronave, al haber sido adquirida por el Sistema de Ventas Militares al Extranjero, el gobierno de Estados Unidos no provee el citado documento, por lo que no existe en sus archivos.

Del análisis realizado por la ponencia a cargo de la comisionada, "se advirtió que el agravio encaminado a impugnar la inexistencia de dicha información, y dado que no se turnó la solicitud a todas las unidades administrativas competentes y respecto a las que se pronunciaron, no todas lo hicieron con criterio adecuado".