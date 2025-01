Órdenes de aprehensión contra "El Mayo" en México no se cerrarán: FGR

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República (FGR), aseguró este martes que Ismael "El Mayo" Zambada tiene varias órdenes de aprehensión pendientes en México y las cuales, indicó, no serán abandonadas independientemente del juicio que tiene en los Estados Unidos.

En el informe del Gabinete de Seguridad federal, el fiscal general detalló que luego de la detención de "El Mayo" en Estados Unidos, en julio pasado, la FGR realizó un protocolo de investigación con resultados que se ratificarán en la audiencia.

"En el caso específico de lo que ocurrió el 26 de julio del año pasado, que es el caso de Ismael Zambada, en eso actuamos nosotros de inmediato. Establecimos todo un protocolo de investigación y ese protocolo de investigación tiene los resultados que está esperando el gobierno, y en este caso, la audiencia en la que Ismael Zambada va a llevar a cabo ante las autoridades judiciales federales de los Estados Unidos para ratificar o no.

"No hay que perder de vista que Ismael Zambada tiene varias órdenes de aprehensión pendientes en México y es un proceso que nosotros no vamos a abandonar".

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, Alejandro Gertz Manero indicó que México va a esperar a que se lleve a cabo esa audiencia, la cual tuvo que realizarse después del 26 de julio.

"Nosotros estamos esperando una audiencia de las autoridades judiciales norteamericanas desde el 26 de julio del año pasado el retraso. Cuando ese retraso se acabe, se lleve a cabo esa audiencia y podamos ratificar lo que la persona que va a declarar y el otro declarante, ya lo tengan en un procedimiento. En ese momento nosotros culminamos nuestra investigación, hablar de eso antes no sería prudente y no es lo que le corresponde a la Fiscalía", detalló.