Organismos autónomos no son imprescindibles: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los organismos autónomos no son imprescindibles porque ya existe el gobierno y la división de poderes.

Este lunes, se prevé que el titular del Ejecutivo federal se reúna con su gabinete legal y ampliado para presentar una propuesta de reforma a los organismos autónomos en la que prevé fusionarlos a alguna secretaría de Estado.

"No hace falta que exista todo un aparato que cuesta tanto... mil millones de pesos cuesta mantener al instituto de transparencia.

"Si nosotros actuamos con rectitud y cumplimos con nuestra responsabilidad tenemos que respetar y hacer respetar las leyes y la transparencia es una regla de oro de la democracia ¿para qué tener un aparato administrativo costoso si el gobierno está obligado a informar y a transparentar todo lo que hace?", señaló.

En su propuesta, el presidente busca que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se anexe a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Reiteró que el dinero que consumen los organismos autónomos podría destinarse a "beneficiar al pueblo".

Afirmó que la reforma que propone no implica despedir a ningún trabajador sino reorganizar la administración.