Oso se acerca a padre e hijo en cabaña de Nuevo León

MONTERREY, NL., diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- Los avistamientos de osos se han vuelto comunes en Nuevo León y los videos donde se muestran se vuelven virales en las redes sociales debido a lo cerca que dichos animales se encuentran. La grabación más reciente de un hecho como estos muestra como un padre y su hijo tuvieron que compartir la mesa con el animal, a quien incluso le ofrecieron una cerveza.

"Oye wey, estamos pisteando a toda madre ¿Qué vienes a hacer aquí con nosotros?.... ¿no quieres una cheve?", cuestiona uno de los hombres al oso mientras graba el momento en que olfatea la mesa y decide llevarse un toper. Mientras permanecen quietos en sus lugares, para evitar que el animal se asuste, ambos hombres bromean con la situación.

"Ya no hay cheve ahí, wey, no chingues... las cheves están abajo", señala el papá cuando el oso se acerca a una hielera que se encuentra boca abajo. Luego de unos minutos de inspeccionar el lugar, el oso se va. La grabación se ha viralizado en las últimas horas en Twitter y ha generado comentarios de asombro entre los usuarios de la red social.

"Ya me chingaron la comida de la noche", "El oso vio que era tecate light y mejor decidió pasar jajajaja", "Muy bien por no lastimar al Oso. Respeto absoluto", "Se fue porque no tenian musica de los Cadetes de linares" y "Otro ejemplo de que la gente del norte suele ser bien cool, caray", fueron algunas de las reacciones de los internautas.

"Ya no hay cheve ahí, wey"



Un hombre y su hijo fueron sorprendidos por un oso en una cabaña de Nuevo León, conservaron la calma y hasta bromearon en el momento. pic.twitter.com/Y6oN1MAbNj — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 8, 2022

Recomendaciones si te encuentras con un osoEl Gobierno del Estado de Nuevo León dio a conocer una serie de recomendaciones para seguir en caso de que los ciudadanos se encuentren en esta situación.En primer logar se solicita que si se observa un oso cerca de su casa o colonia, se reporte de manera inmediata al número de emergencias 911 o a la Dirección de Parques y Vida Silvestre: (81) 2033 1218 o (81) 2033-1234. Además se recomienda:-No te acerques-No pierdas la calma-No lo alimentes-No le arrojes piedras ni objetos-No intentes fotografiarlo-No tomes selfies-No le dejes basura al alcance-No lo molestes y aléjate de él Por último, recordó que ya que Nuevo León es tierra de osos, es importante aprender a coexistir con ellos.