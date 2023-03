Osorio Chong anuncia su salida de bancada del PRI en el Senado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL). - Este miércoles por la noche Miguel Ángel Osorio anunció que deja la coordinación de la bancada del PRI en el Senado, a pesar de que califica de ilegal la asamblea extraordinaria del grupo parlamentario.

Aclara que seguirá en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero abandona la fracción parlamentaria.

"No renunció a mi militancia, pero no estaré en este grupo parlamentario", indica.

Explicó que no ha decidido si será senador independiente o se suma a Movimiento Ciudadano.

En conferencia de prensa informó que se deslinda a partir de hoy del grupo parlamentario del PRI y precisa que será independiente las próximas horas, para posteriormente tomará una decisión.

"Voy a seguir con las impugnaciones, voy a seguir con el PRI" advirtió en su mensaje.

Denunció que Alejandro Moreno se presentó al Senado este miércoles acompañado de dos de sus asistentes para preparar el golpe en su contra, a pesar de que horas antes había dicho que no tenía nada que ver con la decisión de siete senadores de removerlo de la coordinación.

Miguel Ángel Osorio destacó que seguirá adelante con las impugnaciones a la reforma a los estatutos del PRI para que Alejandro Moreno no se salga con la suya y deje la presidencia del partido en agosto próximo.